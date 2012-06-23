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'Benim davam bitti fakat gerçek hayatta utanç davaları sürüyor'

“Fatmagül’ün Suçu Ne” dizisinin finaline Beren Saat'in tecavüzlerle ilgili mesajı damgasını vurdu.

23 Haziran 2012 07:52

Başrollerini Beren Saat ve Engin Akyürek’in paylaştığı ‘Fatmagül’ün Suçu Ne’ dizisi önceki akşam yayınlanan finalle sona erdi. Finale Beren Saat’in tecavüzlerle ilgili mesajı damgasını vurdu.

Vatan'ın haberine göre, dizide Fatmagül’ü canlandıran Beren Saat, rol gereği mahkeme çıkışı “Bu son olsun. Mağdurların hiç boynu eğilmesin. Dimdik adalet dursun arkalarında. Bu son olsun. Çığlıklar sussun artık! Kadına, güçsüze şiddet bitsin. Herkesin bir hayatı var. Sadece bir tane. Hiç kimsenin başkasının hayatını karartma hakkı yok. Bu, zalimlere de ders olsun. Benimle aynı acıyı yaşayıp, zalimleri ceza almayanlara da umut olsun. Ben yalnız yürümedim. Onlar da yalnız kalmasın” dedi.

 

N.Ç. davası

 

Dizinin final sahnesinde ise Fatmagül’ün gazeteci Sinem ile yaptığı konuşmaya yer verildi. Büyük bir savaşı kazanan Fatmagül, duygularını “Benim davam bitti, düşmanlarım ceza aldı ama Fethiye’deki utanç davası hala sürüyor. Sanıkları serbest, dosyası temyizde. 13 yaşındaki N.Ç.’nin davası 10 yıl sürdü. Sonunda ‘tecavüzde rızası var’ dendi, ceza indirimi uygulandı. Diyarbakır’da zihinsel engelli E.B. tecavüze uğradı. Kabusu sırasında çığlık atmadığı için ‘rızası var’ dendi. Sanıkları serbest. İstanbul’da tecavüze uğrayan E.B’nin hukuk mücadelesi 3 yıldır devam ediyor. İstanbul Üsküdar’daki, Beyoğlu’ndaki, Van’daki, Tunceli’deki, Siirt’teki, Ferik.. Gebze... Samsun...” sözleriyle anlattı..

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