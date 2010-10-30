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Politika

'Benim algılarım başörtüsünü seçmiyor'

Bu yılın LYS şampiyonu Bitlis'ten gelen Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencileri Milli Eğitim bakanı ile Meclis'te yemek yediler...

30 Ekim 2010 03:00

T24 - Bu yıl aralarında türbanlı öğrencilerinde bulunduğu Bitlisten gelen LYS şampiyonu Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencileri Milli Eğitim Bakanı ile Meclis'te yemek yediler. 

Çubukçu, masasında bulunan öğrencilerin bir kısmının türbanlı olmasıyla ilgili  kendisine yöneltilen soruya: 'Farkında bile değilim. Çünkü benim algılarım başörtüsünü seçmiyor' dediği öğrenildi. Akşam gazetesinde yer alan haberi şöyle:

Geçtiğimiz hafta aralarında başörtülülerin de bulunduğu bir grup lise öğrenciyle öğle yemeğinde buluşan Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu şaşırtıcı bir yanıt verdi:  'Farkında bile değilim. Çünkü algılarım başörtüsünü seçmiyor. 

Milli Eğitim Bakanı Nimet Çubukçu'nun, Meclis'te, bir grup başörtülü kız öğrencinin de bulunduğu liseli gençlerle geçen hafta öğle yemeği yediğini yazmıştım. Hikmet Kiler Fen Lisesi öğrencileri, bu yılın LYS şampiyonu Bitlis'ten gelmişti. 

O gün konuşamadığım Çubukçu ile telefonda görüştük. Yoldaydı. Isparta'dan dönüyordu. 

Masasındaki başörtülü kızları sorduğumda, şaşırtıcı bir yanıt verdi:  

'Farkında bile değilim. Çünkü benim algılarım başörtüsünü seçmiyor.'

'Ama lise öğrencileriydi?' dedim. 


'İnanın öyle' deyip sürdürdü: 

'Okul dışında olmaları, elbette bir etkendir. Ama asıl sebebi, başörtülü kadınların çok olduğu bir ülkede yaşıyor olmaktan kaynaklanıyor sanırım. Fakat bu seçmeyen halim, tersi durumlar için de geçerli. Geçen gün, partili bir arkadaşıma 'saçına röfle mi yaptırdın?' dedim. Diğer arkadaşım güldü 'Allah iyiliğini versin o örtülüydü, örtüsünü çıkarmış.'   


Çubukçu ile telefonda uzunca bir sohbet gerçekleştirdik.

Bitlis'in başarısının, Anadolu şehirleri açısından müthiş bir örnek olduğunu, eğitime yapılan yatırımın, nasıl fazlasıyla döndüğünün kanıtı olduğunu söyledi.
'Hatta' diye sürdürdü 'Normalde il sıralamasını açıklamıyorduk. Ama listede Bitlis'i görünce 'açıklayın' dedim. Gördüğünüz o öğrencilerin hepsi, tıp okumak istiyor' dedi.


HAYATLARI DEĞİŞİYOR

Liseli kız öğrencilerin okul dışında örtünmesini 'algılarının seçmediğini' samimiyetle paylaşan  Çubukçu, Isparta'ya niye   gitmişti?

Bu sorunun yanıtı, kız öğrencilerin eğitimi konusundaki hayati bir adımın altını çiziyor. 

Milli Eğitim Bakanlığı bu yıl, lise çağındaki kız öğrencilerin 'okumasının' önündeki önemli bir engeli kaldıracak uygulama başlattı. 

İlköğretimi kapsayan, 'taşımalı öğretim'den, artık lise okumak isteyen kız öğrenciler de yararlanabilecek. Çubukçu Isparta'ya yeni uygulamayı yerinde görmek amacıyla gitmiş.  

 'Üç kız öğrenci yanıma gelip teşekkür etti. Bu bana hediye gibi oldu. Çünkü Anadolu'da ortaöğretim, kız çocuklarının geleceği açısından kilit bir aşama. İlköğretimden sonra liseye devam edebilirlerse hayatları değişiyor. Tam bu noktada, okula ulaşabilmelerinin önemini gördük. 

Okula ulaştırabilmek için de taşımalı öğretimi, ilköğretimden, ortaöğretime de yaygınlaştırıyoruz.'

BÜTÇEYE 85 MİLYON LİRA

Bakanlık verilerine göre, kız öğrencilerin 2007 - 2008 döneminde, yüzde 56 olan okullaşma oranı, geçen yıl artarak yüzde  62'yi aşmış. 

Yeni uygulamanın bu oranı yükselteceğine kesin gözüyle bakılıyor. 

Çubukçu, ilk aşamada yılsonuna kadar harcanmak üzere, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu'ndan 30 milyon lira aktarıldığını söyledi. 

Ama daha umut verici olan, 2011 bütçesine ödenek konulmuş olması: 'Taşımalı ortaöğretim' için, şu anda Meclis'te görüşülen yeni bütçede 85 milyon lira ödenek ayrıldı. 

Bu da uygulamanın kalıcı olacağı anlamına geliyor. 

Zaten ilk aşamada kapsama alınan 89 bin öğrenciden,   37 bininin kız olması, teşhisin ne kadar isabetli olduğunu gösteriyor. 

Daha umut verici olan ise şu: 'Taşımalı ortaöğretim' sayesinde bu yıl liseye başlayan kızların 15 bini,  Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinde yaşıyor. Bu projeye bütçe önümüzdeki yıllarda artmalı.  

Uygulama kalıcı olursa,  Anadolu'daki kız çocukların kaderi gerçekten değişecek.

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