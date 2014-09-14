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Yaşam

Benim adım Gültepe için bir mahalle 34 yıl öncesine götürüldü

Çekimleri İstanbul'da devam edecek 'Benim adım Gültepe' dizisi için bir mahallede 40 gecekondu ve 6 işyeri kiralandı

14 Eylül 2014 18:44

Kanal D’nin yeni dizisi Benim Adım Gültepe'nin ilk üç bölümü İzmir’de çekildi. Dizinin devamı İstanbul’da çekilecek. Yapım ekibi devam sahneleri için İstanbul’da 2 ay boyunca 100 mahalle tarandı. İzmir-Gültepe'ye en uygun yer olarak Sarıyaer'deki Kocataş Mahallesi'nde karar kılındı.

Posta’da yer alan habere göre, 1980'lerde geçen dizi için yapım ekibi mahalleyi 34 yıl öncesine götürdü. Elektrik direğinden otobüs durağına  telefon kulübesine kadar her şeyi değiştirdi.

 

Gecekondular kiralandı

 

Mahalledeki 40 gecekondu ve 6 işyeri kiralandı. Bazı evlerin çatıları döküldü, teras haline getirildi. Kocataş Mahallesi'ni ihya eden yapım ekibi çevre sokaklara da el attı. Burada çekilecek bazı mekanları A'dan Z'ye onardı, döneme uygun yeniledi. Asfalt ve kaldırım taşlarını, binaların ön yüzünü değiştirdi. 

 

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