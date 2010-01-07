'Beni vurun karımla aram düzelsin' dedi,öldü.

T24- Kayseri’de 28 yaşındaki H.E.’yi tabanca ile vurarak öldürdüğü gerekçesiyle gözaltına alınan aynı yaştaki E.E., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. E.E.'nin ifadesinde, “H.E., ‘Beni silahla yaralayın ki hem borcumu ödemeyeyim hem de eşimle aram düzelsin’ dedi. Ben de yaralamak için ateş ettim” dediği öğrenildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 24 yaşındaki A.L.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre,olay 23 Aralık 2009'da meydana geldi. Bir otomobilde bacağından tabancayla açılan ateş sonucu yaralanan H.E., kaldırıldığı hastanede kan kaybından yaşamını yitirdi. H.E.'nin otopsisinde kurşunun ana damarı kopardığı belirlendi. Olayın ardından çalışma başlatan polis, cinayetle ilgili E.E. ile A.L.E.'yi gözaltına aldı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Cinayet Büro Amirliği ekiplerince sorgulanan E.E., ilk ifadesinde olayı şu şekilde anlattı:

“Üçümüz arkadaşız, bir iş bulursak da çalışırız. H.E.’nin bir kişiye 3 bin liraya varan borcu vardı. Ayrıca eşiyle de arası biraz bozuktu. Borcunu ödememek ve eşiyle arasının düzelmesini istiyordu. Olay günü bir otomobilde buluştuk. Bize, ‘Beni silahla yaralayın ki hem borcumu ödemeyeyim hem de eşimle aram düzelsin’ dedi. Teklifi kabul etmedik. Ancak, ısrar sonucu sol bacağının et kısmından yaralamaya karar verdik. Hafif şekilde yaralanacak, ardından da gelen ambulansla hastaneye kaldırılacaktı. Tabancayla ateş edip sol bacağından yaraladım. Ardından yaralı H.E.’yi sokağa sırtüstü yatırıp kaçtık.”

İfadesinin ardından adliyeye gönderilen E.E. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, A.L.E. ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Olayda kullanılan ruhsatsız tabancaya da polis tarafından el kondu.