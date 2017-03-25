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Spor

"Beni Türk sanıp Milli Takıma çağırdılar"

"Büyük hayal kırıklığı yaşadılar''

25 Mart 2017 20:28

Almanya'da Hoffenheim forması giyen Niklas Süle, soyadının Türkçe'yi çağrıştırdığı için 16 yaşında Türk Milli Takımı'ndan davet aldığını açıkladı.

CNN Türk'te yer alan habere göre; soyadının Türkçe'yi çağrıştırdığı için Türk yetkililerden aldığı telefonu hiçbir zaman unutamayacağını belirten genç oyuncu, ''Beni aradılar ve milli takım için oynamamı söylediler. Ben de Türk olmadığım yanıtını verince, büyük hayal kırıklığı yaşadılar'' diye konuştu. 'Süle' olan soyadının Türkiye ile bir alakasının olmadığını belirten 22 yaşındaki savunmacı, ''Babam Almanya doğumlu, ancak kökenleri Macaristan'dan geliyor'' dedi.

Bundesliga'da Hoffenheim forması giyen Süle, yeni sezonda 20 milyon Euro karşılığında Bayern Münih'in yolunu tutacak.

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