"Beni tezgâh kurmakla suçladılar: Öcalan'ın hedefi savaş çıkarmaktı"

Yunanistan eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos (80), Bakan olduğu dönemde Öcalan olayında tezgah kurmakla suçlandığını belirterek, "Bu adam, Belçika vatandaşı iki kadın ve içinde 1 milyon doların olduğu bir valiz ile Yunanistan’a kaçtı. Hedefi Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkarmaktı" dedi.

Hürriyet'ten Yorgo Kırbaki'nin haberine göre, Proto Thema gazetesine konuşan eski Dışişleri Bakanı Teodoros Pangalos (1996-1999) 'Öcalan skandalı'na değinerek şunları söyledi: "Beni Öcalan olayında tezgâh kurmakla suçladılar. Bu adam, Belçika vatandaşı iki kadın ve içinde 1 milyon doların olduğu bir valiz ile Yunanistan’a kaçtı. Hedefi Türkiye ile Yunanistan arasında savaş çıkarmaktı. Ben böyle bir şeye asla izin vermezdim. Dönemin Başbakanı Kostas Simitis’i ben kurtardım. Keyfine düşkün Öcalan’ı bugün bile ‘kahraman’ sayan salaklar var."

Ne olmuştu?

Abdullah Öcalan, Ocak 1999’da Atina’ya getirilmişti. Yunan hükümeti, Öcalan’ı Kenya’ya götürerek, Nairobi’deki Yunan büyükelçisinin rezidansında gizlemişti. Öcalan, 15 Şubat 1999’da yakalanmış ve uçakla Türkiye’ye getirilmişti.