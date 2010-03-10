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Türkiye galası Gaziantep'te

'Beni Oscar'a göndermezler'





İtalya'da yaşayan, Türk ve İtalyan vatandaşı olan yönetmen Ferzan Özpetek, son filmi "Serseri Mayınlar"ı Roma'da tanıttı.İtalya'da bir filmi ilk defa 500 kopya çıkan Özpetek, filmin Roma'daki ön gösteriminde büyük alkış aldı."Karşı Pencere" adlı filmiyle de daha önce İtalya'da büyük başarı gösteren Özpetek, yeni filmine dair bu zamana kadar gelen tepkilerin, beklemediği şekilde çok güzel olduğunu ifade etti.Filmin ön gösterimleri için kuzeyden güneye İtalya'nın birçok kentini dolaştıklarını anlatan Özpetek, "Filmi izlerken 4 yerinde alkışlıyorlar, sanki tiyatro gibi. Bu çok ilgimi çekti, hoşuma gitti" dedi."Serseri Mayınlar" filmi için, "güldüğün, ağladığın, biraz şizofreni olduğun yerleri var" ifadesini kullanan Özpetek, "Zaten ben seyircinin sürekli heyecan duymasını çok istiyorum. İnsanları güldürüp, düşündürmek benim çok hoşuma gidiyor. Cahil Periler'de de, Karşı Pencere'de de bu vardı ama Serseri Mayınlar'da biraz daha belirgin" diye konuştu.Screen İnternacional adlı sinema dergisinde filmle ilgili çıkan yazıda kullanılan, "Özpetek, İtalya'nın Almodovar'ı", "Özpetek, İtalyan sinemasının modern Rönesansçısı" ifadelerinin hoşuna gittiğini söyleyen yönetmen, "Bu tip güzel yazılar filmin uluslararası alanda yayılmasına çok yardımcı oluyor. Hamam'dan sonra ilk defa benim bir filmim yabancı basında bu kadar güzel tepkiler aldı. Film şimdiden, Avustralya, Fransa, Almanya, İspanya, İngiltere gibi 16 ülkeye satıldı" dedi.Diğer filmlerinden farklı olarak, "Serseri Mayınlar" filmi neredeyse İtalya ile aynı zamanda, mart ayı sonunda, Türkiye'de de gösterime girecek olan Özpetek, bunu sadece bir an önce galaları bitirmek istemesinden yaptığını belirtti.Özpetek, "Neden gala yeri olarak Gaziantep'i seçtiniz" sorusu üzerine ise "Mükemmel Bir Gün filmi sırasında Gaziantep'te hiç beklemediğim, beni şaşırtan bir tavır vardı. Çok sıcak karşılandım. İnsanların sinema bilgisine, benim sinemamı tanımalarına çok şaşırdım. Ondan geri dönüyorum. İstanbul'da gala artık hoşuma gitmiyor. Keşke artık böyle başka yerlerde galalar yapılmaya başlansa" diye konuştu."Bu zamana kadar Hamam filmi dışında Türkiye'de iyi giden bir filmi olmadığını" söyleyen Özpetek, bunun sebebini açıklarken, "Sonuçta insanlar, alt yazılı olan İtalyan bir filme gidiyorlar" ifadesini kullandı.Özpetek, filmde "Kutlama" adlı şarkısını kullandığı Sezen Aksu'nun, filmi izleyen ilk 3 kişiden biri olduğunu ve ünlü sanatçının da Gaziantep'e geleceğini belirtti. Özpetek, Sezen Aksu'nun filmi çok beğendiğini ve "Sen ortalığı yakmışsın. Bu film için çok güzel şeyler olacak" diyerek kendisine destek çıktığını anlattı."Pek çok ödül aldınız. Belki de tek eksik Oscar" yorumu üzerine, "Beni Oscar'a göndermezler" diyen Özpetek, şöyle devam etti:"Beni, Türkiye'de 'İtalyanlık var' diye, İtalya'da da 'Türklük var' diye Oscar'a göndermezler. Onun için ben bu konunun üzerine taş koydum. Oscar'a rahat gidecek film Karşı Pencere idi. Gitmedi. Ama ben artık hiç bunlara takılmıyorum. Almanya mesela Fatih Akın'ı Oscar'a gönderdi çünkü Almanlar Türk yabancı olmasına alışkınlar. İtalya'da tam tersi. Bana halen 'iyi İtalyanca biliyorsunuz' diyenler oluyor. Ama ben aldırmıyorum."Özpetek, Eylül ayına doğru Türkiye'de çekmeyi planladığı filmle ilgili olarak ise "Henüz kesin bir şey yok" dedi ve program değişikliği olabileceğini ima etti.Öte yandan "Serseri Mayınlar" filmini çektiği, İtalya'nın güneyindeki Puglia bölgesine övgüler yağdıran Özpetek, "İtalya'nın tekrar kendini düzeltmesi için buna Puglia'yı örnek alarak başlaması lazım. Puglia'da mesela kolyeler satmaya çalışan zenci bir adamla o bölgedeki insanlar arasında öyle bir diyalog var ki, on dakika sonra şakalaşmaya başlıyorlar. Bu Roma'da olacak bir şey değil. Roma'da, 'Git, yaklaşma yanımıza derler'" diyerek, İtalya'nın özellikle kuzey bölgesinde görülen göçmen karşıtı politikaları eleştirdi.