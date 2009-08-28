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Beni okulda taciz ederlerdi

Billur Kalkavan, okul yıllarında saçları nedeniyle yaşadıklarını anlattı.

28 Ağustos 2009 03:00

Habertürk’te ekrana gelen Oylum Talu’nun sunduğu ‘Burası Hafta Sonu’ programına konuk olan Billur Kalkavan, okul yıllarında saçları nedeniyle yaşadıklarını anlattı.

Ortaokulu Amerika’da okuduğunu, liseyi ise Türkiye’de bitirdiğini anlatan Billur Kalkavan, o yıllarda sarı saçlarının çok dikkat çektiğini ifade etti. Muaarrif Koleji’ni (bugünkü Kadıköy Anadolu Lisesi) bitiren Kalkavan, “Sapsarı uzun saçlarım vardı. Tek sarışımdım Bahariye’de... Bi çıkardım Saint Joseph, oradaki kız okulu, Kadıköy Kız Lisesi... Yani kız liseleri dahi camlara çıkıp bağırırlardı. Sınıfa gelip beni taciz ederlerdi. Sarışınlık zor işti eskiden, şimdi artık çok var, rahatız Allah’tan” diye konuştu.                         

 

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