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Yaşam
Deutsche Welle

'Beni Mars'a ışınla'

Mars’taki ilk misyonun 50’inci yıl dönümünde, 'Beni Mars'a ışınla' adlı proje kapsamında kızıl gezegene dünyadaki radyo teleskoplar aracılığıyla 90 bin mesaj gönderilecek. İsteyen fotoğrafını da iletebilecek.

28 Kasım 2014 15:42


Bugün Mars'a ilk araştırma robotunun gönderilmesinin 50'inci yıl dönümü. Uwingu adlı ABD uzay fonu firması, NASA'nın Mariner 4 misyonunun 50'inci yılını kutlamak ve ilerideki projeler için fon toplamak amacıyla ilginç bir girişime imza attı.

“Beni Mars'a ışınla” adlı girişim, meraklılara isimlerini, istedikleri bir mesajı ve fotoğraflarını 5 ila 99 dolar arasında değişen fiyatlarla, dijital radyo dalgaları aracılığıyla Mars'a göndermesine olanak sağlıyor.

Girişime ünlü isimler de ilgi gösterdi. Aktör Seth Green ve Star Trek dizisinde Mr. Sulu'yu oynayan aktör George Takei de girişme katıldı. Mesajların aktarımı cuma akşamı başlayacak. Işık hızıyla hareket edecek olan mesajların Mars'a ulaşımı 15 dakika sürecek.

Ancak projenin organizatörleri, Mars'ta bu mesajları alacak kimsenin bulunmamasının ise dikkate alınmamasını istiyor.

Mesajların kopyaları, uzay keşiflerine olan desteği göstermek amacıyla ABD Kongresi, NASA Merkezi'ne ve New York'taki BM'ye de gönderilecek. Organizatörler, bu sayede Mars'ta mesajları kimse duymasa da insanların seslerinin dünyada işitileceğini kaydediyor.

Mariner 4 misyonundan bu yana 20'den fazla araştırma robotu Mars yüzeyine indi. ABD'nin uzun dönemli hedefi Mars yüzeyine insanlı araç gönderebilmek.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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