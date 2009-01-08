'Beni Mahsun meşhur etmedi'



Önyargılı değilim



Milliyet'in haberine göre; Saba Tümer'in programına konuk olan Beren Saat, Mahsun Kırmızıgül ile oynadıkları 'Aşka Sürgün' dizisiyle Kırmızıgül'ün kendisini şöhret ettiği haberleriyle ilgili açıklama yaptı. Beren Saat, "Hiçbir zaman 'Mahsun beni meşhur etti' gibi şeyler söylemedim. Tomris Hanım (Giritlioğlu) o rolü bana teklif ettiğinde ortada Mahsun da yoktu zaten. Tabii ki sonrasında Mahsun'la çok şey paylaştık. Çok da güzel bir setimiz oldu" diye konuştu.Beren Saat, Mahsun Kırmızıgül'den bir teklif gelse, filminde oynayıp oynamayacağıyla ilgili bir soruya da, "Tabii ki rol bazında verilecek bir karar. Hiç öyle önyargılarla yaklaşmamak lazım filme. Ben bu filminin bir öncekinin üstüne çıkacağını düşünüyorum ve çok takdir ediyorum Mahsun'un yaptığını" diyerek eski partnerini övmeyi de ihmal etmedi.23 Ocak'ta vizyona girecek olan 'Güz Sancısı' filminde iki sevgiliyi canlandıran Murat Yıldırım ve Beren Saat, 'öpüşme sahnesi' ile ilgili soruları yanıtladı. "Öyle bir sahne var ama filmdeki 110 sahneden bir tanesi" diyen Yıldırım, 'ne hissettiniz?' sorusuna tepki göstererek "O an bir sahnedir, o sahneyi oynarsınız biter gider" diye konuştu. "Öpüşme sahnesi kadınlar için daha zor değil mi?" şeklindeki soruya da Beren Saat şu cevabı verdi: "Öyle zannediliyor ama hiç öyle değil. İnsanın çok savunmasız kaldığı bir an. Kadın-erkek farketmiyor. Bu işler hiçbir zaman dışarıdan göründüğü kadar kolay olmuyor. Ama sanki bizim için çok kolaymış gibi algılanıyor. Algıda bir profesyonellik oluşuyor. Bir sahnede öpüşmek için partnerimizden etkilenmek, aşık olmak gerekmiyor."