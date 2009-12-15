Beni linç edeceklerdi kendimi korudum

T24-

Gösteriler sırasında işyerinin taşlanması üzerine Kalaşnikof tüfeğiyle ateş ederek Yoncalı Köyü Muhtarı Kemal Kayacan ile Necmi Oral'ın ölümüne ve 7 kişinin de yaralanmasına neden olmakla suçlanan Turan Bilen gözaltına alındı.

Bilen Ailesi fertleri de polis tarafından evlerinden alınıp güvenli yere götürülürken, evlerinin çevresinde de olası saldırılara karşı koruma önlemleri artırıldı. İfadesinde "Nefsi müdafaa yaptım, beni linç edeceklerdi" diyen Turan Bilen'in daha önce DTP'nin gösterileri ve PKK'nın baskısıyla kepenk kapatma eylemlerine katılmadığı belirtildi.

Arap kökenli aileye mensup olan 39 yaşındaki Turan Bilen'in kardeşi Metin Bilen'le birlikte uzun süredir Bulanık'ta manifaturacılık yaptıkları, siyasi görüşlerinin MHP'ye yakın olduğu ileri sürüldü.Turan Bilen'in 'gönüllü korucu' olduğu ve silahın da ruhsatlı olduğu iddia edildi. PKK'ya yakın bazı internet siteleri, Bulanık'ta 'Mardin Manifatura' adlı işyerinin sahibi Turan Bilen'in, 1994 yılında 4 PKK'nın öldürülmesi olayında rol oynadığını iddia etti. Ancak bu iddialar yetkililerce henüz doğrulanmadı.



ARINÇ: UMARIM TEKRARLANMAZ...I



Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Muş’un Bulanık İlçesi’nde meydana gelen olaylı gösteriyle ilgili, "Maalesef bazı yerlerde meydana gelen gösterilerde esnafımızın kendi tabiriyle ’ekmek teknesi’ olan dükkanı, iş yeri, malzemesi bilinçsiz bir şekilde zarar vermek amacıyla taşlanmaktadır, kırılıp dökülmektedir, insanların canı ve malı tehlikeye atılmaktadır. Buna karşılık esnafın verdiği tepkiyi hem kanuni sınırlar içerisinde hem de çok daha sağduyulu ve sabırlı olarak göstermesi gerekir" dedi.Başbakan Yardımcısı Arınç, Yeni Başbakanlık Binası’nda bir grup Suriyeli gazeteciyi kabulünde, Muş’un Bulanık ilçesindeki olaylı gösteriyi değerlendirdi.

Olayın kendilerini derin bir şekilde üzdüğünü belirten Arınç, "Maalesef olayların bu noktaya gelmesini hiçbirimiz arzu etmeyiz. Toplumsal olay olarak meydana gelen hadise hem ölüm hem yaralama olarak hepimizi fevkalade üzdü ve düşündürdü" diye konuştu.Her zamankinden daha fazla soğukkanlı ve sağduyulu hareket edilmesi gerektiğini vurgulayan Arınç, şöyle konuştu:

"Türkiye’de böyle bir karmaşa çıkarmak isteyen insanlar olabilir. Hem güvenlik güçlerimiz bunları tespit etmeli, eylemlerine mani olmalı hem de halkımız bu konuda çeşitli provokasyonlara karşı çok daha dikkatli olmalı ve bu tür oyunlara gelmeme noktasında daha da sabırlı olmalıdır. Olay adli bir olaydır.Gerekli incelemeler yapılmaktadır ama bilebildiğimiz kadarıyla göstericilerle esnaf arasında çıkan bir tartışma sonucunda meydana gelmiştir.Maalesef bazı yerlerde meydana gelen gösterilerde esnafımızın kendi tabiriyle ’ekmek teknesi’ olan dükkanı, iş yeri, malzemesi bilinçsiz bir şekilde maalesef zarar vermek amacıyla taşlanmaktadır, kırılıp dökülmektedir, insanların canı ve malı tehlikeye atılmaktadır. Buna karşılık esnafın verdiği tepkiyi hem kanuni sınırlar içerisinde hem de çok daha sağduyulu ve sabırlı olarak göstermesi gerekir. Olay üzücüdür. Başka yerlerde tekrarlanmaması dileğiyle herkese geçmiş olsun diliyorum."

MHP İL BAŞKANI: PARTİMİZLE İLGİSİ YOK



MHP Muş İl Başkanı Sadullah Tetik, Bulanık ilçesinde DTP’nin kapatılmasını bahane ederek bir bankanın şubesiyle iş yerlerini yakan gruba ateş açan esnafın partileriyle ilgisinin bulunmadığını bildirdi.



Tetik, yaptığı açıklamada, Bulanık’ta yaşanan ve 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı büyük üzüntüyle takip ettiklerini belirterek, bazı kesimlerin yaşanan olay üzerinden partilerine zarar vermeye çalıştığını ileri sürdü.



Bu tarz olayların önlenmesi için herkesin sağduyulu davranması gerektiğinin altını çizen Tetik, şunları kaydetti: "Bulanık’ta yaşanan olay çok üzücüdür. Türk, Kürt, Laz, Çerkez hepimiz kardeşiz. Bizi birbirimize düşürmek isteyenlere fırsat vermemeliyiz. Ancak yaşanan olayın üzerinden partimize zarar vermek isteyen bazı kesimler var. Bazı partili arkadaşlarım, göstericilere ateş açan esnafın MHP’ye üye olduğu dedikodularının olduğu bilgisini ulaştırdı. Söz konusu esnafın partimizle uzaktan yakından alakası yoktur. Herkesi daha sağduyulu davranmaya davet ediyorum.



Terörün her türlüsünü kınıyoruz."