T24 LogoT24 Logo
Gündem

"Beni koruyun yoksa öldürüleceğim”

Sevgilisi tarafından şiddete uğrayan müzisyen: Bir kadının daha ölmesini istemiyorsanız, bunu yapmanızı istiyorum

13 Şubat 2017 23:15

Müzisyen Burçin Yerdelen, eski sevgilisi hakkında polise hırsızlık iddiasıyla suç duyurusunda bulununca saldırıya uğradı. Yetkililere seslenen Yerdelen "Beni koruyun yoksa öldürüleceğim" dedi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre, Mersin’de şarkıcılık ve fitness eğitmenliği yapan transseksüel 44 yaşındaki Burçin Yerdelen, eski sevgilisi 27 yaşındaki Y.K.’nin altınlarını çalıp kendisini dövdüğünü öne sürerek, “Beni koruyun yoksa öldürüleceğim” dedi.

1.5 yıl Y.K. ile sevgili olan Burçin Yerdelen’in sevgilisi evinden 18 bin TL değerinde altın ve elektronik eşya çalarak ortadan kayboldu. Hırsızlığı fark edince polise giderek şikayetçi olan Burçin Yerdelen, sevgilisi ve onun ailesi tarafından beyzbol sopalarıyla dövüldü. Darp raporu aldıktan sonra tekrar şikayetçi olan Yerdelen, hayatının tehlike altında olduğunu söyledi.

1.5 yıllık sevgilisini kendisine şiddet uyguladığını ve daha önce de altınları ve evlerinin tapularını almaya kalktığını ifade eden Yerdelen şöyle devam etti: 

“En son olayda altınlarımı, tabletlerimi ve telefonlarımı çaldıktan sonra Kocaeli’ne kaçtı. Ben şikayetçi oldum. Şikayetimi çekmemi istediler ama çekmedim. Beni kapımın önünde dövmeye başladılar. Beyzbol sopaları ve pompalı tüfeklerle geldiler. Komşularım da şahit. Boynuma, bacaklarıma ve bel bölgeme sopalarla vurarak şikayetten vazgeçmemi söylediler tehdit ettiler. Altınlarım, telefonlarım ve tabletlerim çalındığı için şikayette bulundum. Bacaklarım ve bel bölgemden yara aldım. 18 bin TL değerinde eşyam da gitti.”

Öldürülmekten korktuğunu anlatan Burçin Yerdelen, gözyaşları içinde sözlerini şöyle sürdürdü: “Davamdan vazgeçmezsem öldürecekler beni. Bu nedenle koruma talep ediyorum. Eğer bir kadının daha ölmesini istemiyorsanız, bunu yapmanızı istiyorum. Ben resmi olarak koruma talebinde bulundum ama savcılığa intikal etmediği için kabul edilmediğini söylediler.”

Telefonla ulaşılan Y.K. ise iddiaların asılsız olduğunu, darp tarihinde İzmit’te olduğunu, buna ilişkin kanıtları da toplayıp Yerdelen’den davacı olduğunu ve adalet önünde gerçeklerin gün yüzüne çıkacağını söyledi.

ETİKETLER

Burçin Yerdelenkadıntacizpolis

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya’da siyasi reform: İktidar yeniden yapılandırılıyor...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Orhan Pamuk’un kamerasından İstanbul; Nobel ödüllü yazarın yeni kitabının...

Yeni Akit: Muhabirimize kumar masasında yakalanan AK Parti milletvekili Hakkı...

Erdoğan'dan Korgeneral İyidil’e beraat tepkisi: Yargı için çok üzücü bir...

Nakşibendi şeyhi Abdülkerim Çevik öldürüldü...

Berlin'de düzenlenen Libya Konferansı sona erdi; BM gözetiminde silah ambargosu...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24