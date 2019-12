45 yaşındaki Hakan Peker kendisine 'ne kadar genç gösteriyorsun' diyenlere çok sinirleniyor: Erkekler çok kıskanıyor beni. Bu yüzden böyle söylüyorlar. Aslında alttan alta 'genç gözüküyor ama değil' imasında bulunuyorlar.



Hakan Peker mart ayında yeni albümü ile sevenlerinin karşısına çıkacak. Bir süredir ortalarda görünmeyen ve iflas ettiği söylenen sanatçı, yeni albüm öncesi, hakkında çıkan dedikoduları Sabah'a yanıtladı: "Hiçbir şey yapmadan otursam, ömrümün sonuna kadar yetecek param var! Beni kıskanıyorlar..."



'Bir Efsane' adlı ilk albümünüzden bu yana 19 yıl geçmiş. Yıllar geçse bile görüntünüz değişmiyor. Nasıl bu kadar genç kalmayı başarıyorsunuz?

Ben çok sıkıldım aslında bu durumdan. Herkes bana bu soruyu soruyor!



Yaşınızı saklıyor musunuz?

Hayır, ama benim dönemimde çıkan hiç kimsenin yaşı merak edilmiyor, bir benimki merak ediliyor. Mesela Tarkan'a, Mustafa Sandal'a yaşı sorulmuyor.



Siz onların ağabeyisiniz ama...

En fazla 3-5 yaş büyüğüm sonuçta. Ben çok küçük yaşta başladım dansa, müziğe. Ben de 60 yaşında bir adam değilim ki! Ben, bana göre müzikte çok olgun bir yaştayım. Her 'genç gösteriyorsun' lafı ile yaşlıymışım havası yaratılıyor. Sanki iltifat ediyor insanlar. Sıkılıyorum artık bu durumdan. "Ağbi çok genç gösteriyorsun. Ne yapıyorsun?" diyorlar. E, ben zaten gencim, 45 yaşındayım yani.



Sıkılıyor musunuz, "Hiç yaşlanmıyorsun" lafından?

Hem de nasıl! Erkekler, çok kıskanıyor beni, bu yüzden dile getiriyorlar bu sözü sürekli. Yani, "Çok genç gözüküyor ama aslında o genç değil" diye ima ediyorlar alttan alta. Müzikte bir yere geldim, prodüktör olarak bir şeyler yaptım. Evlendim, ayrıldım, bir çocuğum var. Düzgün yaşıyorum. Birçok insan bunu kıskanıyor. Çocuğum olmasını, fiziğimin değişmemesini kıskanıyorlar. Ben de yaşlanan insanlara şaşırıyorum.



Param hayat boyu yeter!



Hiç estetik oldunuz mu?

Hayır ama doktora gittim, yakında yanaklarıma yağ enjeksiyonu yaptıracağım. Sağ tarafta bir erime var. Gülünce kaz ayaklarının içine makyaj giriyor o yüzden göz çevreme de botox yaptıracağım.



Yeni albüm hazırlıyorsunuz ama sizin iflas ettiğinize, bittiğinize dair söylentiler yapıldı. Öyle mi?



'Hakan Peker bitti' diye çok haber yapıldı. Şimdi; Hakan Peker bitmez ki... Hakan Peker'in parası bitebilir, kariyeri bitmez. Peker Müzik sektörün kötü gidişinden etkilendi. Ama ben hiçbir zaman bitmem. Benim şirketimin şu anda değeri 3 milyon dolar. Telif haklarından aldığım para bu. 40 tane yapım var elimde. Yılda 200 milyar lira yalnızca MÜYAP'tan alıyorum. Ben bir daha hiç çalışmasam da, ömrümün sonuna kadar yetecek param var. Şu anda hiç param olmadığını varsayalım, mart ayından sonra çıkartacağım kasetle yine servet sahibi olabilirim. Çünkü üretiyorum.



Acarkent'teki evinize haciz gelip satıldığı yazıldı?

Evimin borcu yoktu ve bomboş duruyordu. Haciz geldiği haberleri çıkınca, İsmet Acar, "Hakan neden böyle yazıyorlar ya. Senin borcun yok ki" dedi bana. Ciddiye bile almadık yani.



Alır satarım, sıkıntı yok



Şu anda duruyor mu eviniz?



Orası 800 metrekare, çok büyüktü ben de sattım. Göksu Evleri'nde bir evim var. Şimdi Yeşilköy'de oturuyorum. Ben ticaret yapıyorum, alır satarım. Bir sıkıntım yok.



90'lı yıllarda müzikten para kazandınız mı?



Çok kazandık hem de. Yonca Evcimik, Levent Yüksel, Tayfun Duygulu, Of Aman Nalan, Çelik, Kenan Doğulu, Mustafa Sandal... O yıl 15'e yakın sanatçı çıkmış. Pop müzik starları o yıllarda çıktı. Hem albümlerden hem konserlerden çok kazandık.



Zaman ve Türkiye'deki müziğin nereye geldiği çok önemli değil bana göre. Ben 1989 yılında ilk albümümü yaptığım zaman, pop müzik diye bir şey yoktu Türkiye'de. İkinci kuşağın ilkleriyim ben. O zaman da Türkiye'de korsan kaset vardı ve taverna müzik modaydı. 'Bir Efsane' albümü benim için büyük bir riskti ama yaptım gitti. Ondan sonra birçok arkadaşım daha çıktı. 90'lı yıllarda biz müziğin Lale Devri'ni yaşadık. Ben bir sanatçıyım ve hayatımın sonuna kadar da müzik yapacağım. Yaptığım albüm ama satar ama satmaz. Bugüne kadar 17 albüm yaptım, en az 10 tane hit şarkı çıkardım. Ayrıca Burak Kut, Özlem Tekin gibi isimlerin prodüktörlüğünü üstlendim. Her anlamda egomu tatmin ettim. En son, milyon satan albüm benimdi. Benden sonra kimsenin albümü milyon satmadı...