T24 - Aslan'ın transfer listesindeki Traore: “Menacerim vasıtasıyla Galatasaray'la 2 kez görüştüm. Beni Keita önermiş, kendisiyle de konuştum. Ben transfere hazırım, kulüplerin sezon sonu için anlaşmasını bekliyorum...”





İtalyan medyası; Napoli, Udinese ve Arsenal’in transfer listesinde bulunan Lacina Traore için Galatasaray’ın da devrede olduğunu iddia etmişti. Fanatik gazetesi Romanya’nın Cluj takımında forma giyen 19 yaşındaki 1.98’lik Fildişi Sahilli golcüye görüştü. Traore, Galatasaray’la menaceri Michael Decker aracılığıyla 2 kez görüştüğünü ve bu temasların son derece olumlu geçtiğini söyledi. Kendisini Keita’nın önerdiğini öğrendiğini belirten genç yetenek, “Beni ikna etmeyi başardı. ‘Keşke Lyon’dan çok daha önce Türkiye’ye gelseydim, burada çok mutluyum. Taraftar kısa sürede sana tapmaya başlıyor. Buraya gelirsen, kariyerin için sen de çok önemli bir adım atmış olursun’ dedi. Gerçekten çok etkilendim. Bean transfere hazırım, kulüpler anlaşsın yeter” ifadesini kullandı.





1 milyon 750 bin Euro



Cluj’un, Traore’nin için 1 milyon 750 bin Dolar istediği, Jo Alves’in bonservisinin alınamaması halinde, sezon sonunda bu transferin gerçekleşeceği öğrenildi.





