T24 LogoT24 Logo
Spor

'Beni Keita önermiş'

Aslan'ın transfer listesindeki Traore: “Menacerim vasıtasıyla Galatasaray'la 2 kez görüştüm. Beni Keita önermiş, kendisiyle de konuştum. Ben transfere hazırım”

08 Mart 2010 02:00

T24 - Aslan'ın transfer listesindeki Traore: “Menacerim vasıtasıyla Galatasaray'la 2 kez görüştüm. Beni Keita önermiş, kendisiyle de konuştum. Ben transfere hazırım, kulüplerin sezon sonu için anlaşmasını bekliyorum...”


İtalyan medyası; Napoli, Udinese ve Arsenal’in transfer listesinde bulunan Lacina Traore için Galatasaray’ın da devrede olduğunu iddia etmişti. Fanatik gazetesi Romanya’nın Cluj takımında forma giyen 19 yaşındaki 1.98’lik Fildişi Sahilli golcüye görüştü. Traore, Galatasaray’la menaceri Michael Decker aracılığıyla 2 kez görüştüğünü ve bu temasların son derece olumlu geçtiğini söyledi. Kendisini Keita’nın önerdiğini öğrendiğini belirten genç yetenek, “Beni ikna etmeyi başardı. ‘Keşke Lyon’dan çok daha önce Türkiye’ye gelseydim, burada çok mutluyum. Taraftar kısa sürede sana tapmaya başlıyor. Buraya gelirsen, kariyerin için sen de çok önemli bir adım atmış olursun’ dedi. Gerçekten çok etkilendim. Bean transfere hazırım, kulüpler anlaşsın yeter” ifadesini kullandı.


1 milyon 750 bin Euro

Cluj’un, Traore’nin için 1 milyon 750 bin Dolar istediği, Jo Alves’in bonservisinin alınamaması halinde, sezon sonunda bu transferin gerçekleşeceği öğrenildi.    


ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Fatma Şahin: Dönüş şartları oluşturulursa Antep'teki Suriyelilerin %60'ı gitmekten yana;...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24