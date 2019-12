T24 - Türkiye genelinde kayıp çocukların bulunması için başlatılan 'Beni görürsen anneme haber ver' kampanyasına destek veren İzmir Büyükşehir Beldiyesi 3 otobüsü kayıp çocukların fotoğraflarıyla giydirdi.



Kampanyayı başlatan TBMM Kayıp Çocuklar Komisyon üyesi CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevingen ve kayıp yakınlarının da katıldığı tören sonrası otobüsler sefere çıktı.



Büyükşehir Belediyesi önünde düzenlenen tören saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başladı. Ellerinde kayıp fotoğralarıyla törene gelen yakınları zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Mehmet Sevigen konuşmasında Türkiye'de gündemin çok hızlı değişmesi nedeniyle asıl kanayan yaralara parmak basılamadığını söyledi. Konuyu siyaset üzeri gördüklerini ve TBMM komisyonlarında mücadele ettiklerini belirten Sevigen, “Gördük ki taciz edilen, tecavüz edilen çoçuklar var. Yurtlardan kaçan, kaçıralan çocuklar var. Dilencilik mafyası, çalıştırılan, sömürülen çocuklar; organ mafyasının varlığını gördük. Bu nedenle çalışmalarımızı hızlandırdık” dedi. CHP olarak ayrı çalışma da yaptıklarını ve Kayıp Aileleri Derneği'yle birlikte ‘Beni görürsen anneme haber ver’ kappanyasını başlattıklarını belirten Mehmet Sevigen, süt şişeleri ve kibrit kutularının üzerine kayıp çocukların fotoğraflarını yapıştırıp, dağıttıklarını söyledi.



Sevigen, İzmir'de kampanyalarına Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Aziz Kocaoğlu'nun destek verdiğini söyledi. Üç otobüsün kayıp çocukların fotoğraflarıyla giydirildiğini kaydeden Sevigen, kentte gezecek otobüslerin üzerinde yer alan telefon numaralarına, kayıpları görenlerin haber vermelerini istedi. Resmi kayıtlara göre Türkiye'de 1500, resmi olmayan kayıtlara göre ise 4000 çocuğun kayıp olduğuna dikkat çeken Mehmet Sevigen, otobüslerin yanı sıra ilçe belediyelerine de süt ve kibrit üzerine yapıştırılacak kayıp çocuk fotoğrafları konusunda destek vereceklerini söyledi. Sevigen, “72 milyon insan 2 bin- 4 bin çocuğuna sahip çıkamayacaksa yazıklar olsun. Dünyada kayıp çocuklar nasıl aranıyorsa biz de yapacağız. TBMM gerekeni yapacak. Yerel yönetimlere de görev düşüyor. İzmir duyarlı davrandı. Bundan sonra Ankara, İstanbul Büyükşehir Belediyeleri'ne de başvuracağız” diye konuştu.



İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise gönlü yaralı ailelere bir damla katkıları olursa çok mutlu olacaklarını söyledi. Herkesi, kayıp yakınlarına destek vermeye çağıran Başkan Kocaoğlu, “Yerel yönetimlerin gücü ve görevi artıyor. Dünya, yerel yönetimlerin aktifliğini sağlıyor. Başka ülkelerin başkentlerinde olduğu gibi, Türkiye'de de Ankara'dan yereli, insanı okumak kolay değil. Üç otobüsdeki kayıp çocukların fotoğrafları umuyorum bulunmalarına katkıda bulunur. Biz de İzmirliler olarak katkıda bulunmanın hazzını yaşarız. Herkesi, çocukları korumaya, kollamaya davet ediyorum” dedi.





Her tur bir umut



Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Zafer Özbilici, 1992 yılından bugüne otistik ağabeyini arayan bir kayıp yakını olduğunu söyledi. Desteklerinden dolayı Mehmet Sevigen ve Aziz Kocaoğlu'na teşekkür eden Özbilici, evlerinin önünden kaçırılan ağabeyini Türkiye çapında aramaya başladıklarını, yeni kayıpların olmaması için çaba sarfettiklerini belirtti. Zafer Özbilici, “Bu üç otobüs İzmir'de her attığı turda bize bir umut dağıtacak. Her attığı turda yeni kayıpların olmaması için mazot yakacak” dedi.



TBMM Kayıp Çocuklar Komisyon üyesi CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, CHP İl Başkanı Ekrem Bulgun ve Kayıp Aileleri Derneği Başkanı Zafer Özbilici, Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'na otobüs katkısı nedeniyle teşekkür plaketi verdi. Otobüslerin sefere çıkmasından sonra duygularını anlatan kayıp yakınları, çocuklarını, ağabeylerini, ablalarını aramaktan vazgeçemeyeceklerini söyledi. Otobüslerin kendileri için yeni bir umut olduğunu kaydeden kayıp yakınlarından bazıları, otobüsteki kızının fotoğrafına başını koyarak ağlarken, bazıları da fotoğraflara dokunarak gözyaşı döktü. Törenin ardından 79 No'lu Halkapınar Metro- Yeşilyurt, 699 Borsa- Yeşilyurt ve 530 Bornova Metro- Gaziemir hatlarında çalışacak otobüsler güzergahlarında servise çıktı. Otobüs üzerinde kayıpların görüldüğünde aranması için 0 212 635 28 64 No'lu telefon numarası yazıldı. Ayrıca, polis ve Büyükşehir Belediyesi'nin de aranabileceği belirtildi.