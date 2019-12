'Beni gören kontör istiyor'

T24- TRT'de yayınlanan Başrolde Aşk dizisinin başrol oyuncularından Erdem Yener, Zaman’da yayımlanan röportajında Avea reklamları nedeniyle insanların sokakta kendisinden kontör istediğini söyledi.







Reklamlarınız beğeniliyor, konuşuluyor. Sokakta nasıl tepkiler alıyorsunuz?

Farklı tepkiler geliyor. Yaşı geçkin, rock müzikle alakası olmayan insanlar beni reklamlardan biliyor. Genel olarak karşılaştığım kitle müzikten de tanıyor. O yüzden 'Aa komik çocuk' çok fazla olmuyor. İşini iyi yapan biri olarak görüyorlar.



İlginç olaylar başınıza geliyordur mutlaka.

Sete gelirken kahve almak için kahveye uğradım. Size çok yükleniyorlar, biz sizden para almayalım, dediler. Arabayı park ederken arkadan 'Gel gel!' diye bağıran adam beni görünce 'Sana çok yükleniyorlar, sen istediğin yere park edebilirsin.' dedi. Başka geyikler de var. Adam bağırıyor: 'Abi reklamlarda oynuyorsun, bize bir 50 kontör atsana.'



Bu kadar sevilmenizde Kemal Sunal'a benzerliğiniz de etkili galiba.

Ben de herkes kadar Kemal Sunal'ı izliyorum ve seviyorum. İnsanların algısında onun özel bir yeri var. Onun tahtına oturmak bana saçma geliyor. Ondan bir tane var ve bir daha olmayacak. Boşalan yere insanların beni oturtması bana gurur verir.



Bugüne kadar alternatif gösterilenlerin hiçbirinin adını anmıyoruz ama.

Bir isme alternatif çıkarma çabası her zaman hüsranla sona erecektir. Önemli olan özgün olmak. Ben de Kemal Sunal, Şener Şen, Peter Sellers'ten etkilenmişimdir. Onları çok sevdim, izledim. Çünkü ortak bir mizah anlayışına sahibiz. Şimdi ben mizah yaparken yeni bir şey yapamazsam, kalıcı olma olasılığım yok.



Sizi özgün kılan ne?

Bunu objektif söylemek çok zor. Herkes bir şekilde oynuyor, kendine göre bir tüy dikiyor. Bütün fark da burada. O bir renk. Soyut bir şey. Baktığın zaman 'o adam farklı' diyorsan tüy renkli demek ki! Hedefim kendi adımla anılmam. Ama bunun için daha çok yeni her şey.



Hiç eğitim almadınız değil mi?

Küçükken konservatuvara başvurdum bir kere. O zamanlarda rock müzikle ilgileniyordum, eğitim veren bir yer olmadığı için burada şansımı deneyeyim dedim. Etrafın gazı tamamen. Başvuranların hepsi tiyatro aşığı, onunla yatıp kalkıyorlar. Dürüst olayım, benim öyle bir durumum yoktu. Şan eğitimi alıp müzik yapmak haksızlık geldiği için oraya gittim. O da olmadı.



Müzik yapmasam ölürüm, demişsiniz. Oyunculuk böyle devam ederse çok yaşamazsınız.

Öyle. Ama neyse ki müziğe aktif olarak devam ediyorum. Albüm çalışması da yapıyorum. Reklam dünyası çok güçlü. Her yerde varsın. Rock prodüksiyonlar çok büyük olmadığı için oyunculuk biraz önde. Bu beni çok rahatsız etmiyor. Oyunculuğu ve müziği paralel ilerletmek istiyorum. Sinema teklifleri de alıyorum, yakın zamanda bir şeyler yapacağız.