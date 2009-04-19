‘Beni de içeri alırlar mı?’

“Konuşursam beni de içeriye alırlar mı acaba? Bilmiyorum, Ergenekon'un nereye gideceğini bilmiyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne baskın olmasına falan çok şaşırdım. Basından Ergenekon davasını takip ediyorum ama edindiğim bilgiler beni tatmin etmiyor. Bekleyip göreceğiz, bu dava nerede bitecek. Siyasetle yakından ilgilenmeyi sürdürüyorum. Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti'nin, Türkiye'de ise, Demokrat Parti'nin üyesiyim. Siyasette kendimi yetiştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.