‘Beni de içeri alırlar mı?’

Şebnem Schaffer, bir muhabirin “Gündemi yakından takip ettiğinizi söylediniz, Ergenekon davası hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusuna ilginç bir yanıt verdi. Şebnem Schaffer fotoğrafları - FOTOGALERİ
“Konuşursam beni de içeriye alırlar mı acaba? Bilmiyorum, Ergenekon'un nereye gideceğini bilmiyorum. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği'ne baskın olmasına falan çok şaşırdım. Basından Ergenekon davasını takip ediyorum ama edindiğim bilgiler beni tatmin etmiyor. Bekleyip göreceğiz, bu dava nerede bitecek. Siyasetle yakından ilgilenmeyi sürdürüyorum. Almanya'da Hristiyan Demokrat Parti'nin, Türkiye'de ise, Demokrat Parti'nin üyesiyim. Siyasette kendimi yetiştirmeye çalışıyorum” diye konuştu.