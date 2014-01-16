'Beni daha önce namaz kılmamış gibi lanse ediyorlar'

Bir camide abdest alırken çekilmiş fotoğrafı internette paylaşılan müzisyen Gökhan Özoğuz, “Beni daha önce hiç namaz kılmamış gibi lanse ediyorlar. Oysa 7 yaşımdan beri namaz kılıyorum” dedi.

Bir camide abdest alırken çekilen fotoğrafının Twitter’da paylaşılmasıyla gündeme gelen Athena grubunun solisti Gökhan Özoğuz, "Twitter’dan çok başım ağrıdı. Fotoğraflarla ilgili açıklama yapmak için önceki gün ilk kez bir tweet attım. Ancak nasıl davranmam gerektiğine karar veremedim. Dini inancınla ilgili bir şey paylaşsan, ’İyi görünmeye çalışıyor’ diyorlar. Bir şey söylemezsen de ’Neden söylemiyor, inancını saklamasın’ diyorlar. Ne yapacağımı şaşırdım" dedi.

Kimseye açıklama yapmak zorunda olmadığını söyleyen ünlü şarkıcı, "Beni daha önce hiç namaz kılmamış gibi lanse ediyorlar. Oysa ben 7 yaşımdan beri namaz kılıyorum" ifadelerini kullandı.

Fotoğrafın gündeme gelmesinin üzerine Gökhan Özoğuz'un attığı tweet şöyle: