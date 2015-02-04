Cumhuriyet gazetesinde yazılarına son verilen Işık Kansu, Charlie Hebdo'ya destek için Cumhuriyet'in ek vermesini doğru bulmadığını ve bunu yazdığı için kendisine 'Yazılarınıza son veriyoruz" denildiğini söyledi. Işık Kansu, "Beni Cumhuriyet'ten hiç kimse koparamaz, geri döneceğim ve yazı yazmaya devam edeceğim, bu konuda kararlıyım'' dedi.



Radyo Sputnik'e konuk olan Işık Kansu'nun, Atilla Güner'in sorularına verdiği yanıtlar şöyle:



Geri döneceğim



"37 yıldır canla başla çalıştığım, ömrümü verdiğim çok sevdiğim idealim olan Cumhuriyet gazetesinden koparılmaya çalışıldım. Cumhuriyet gazetesinden beni hiç kimse koparamaz, geri döneceğim ve yazıları yazmaya devam edeceğim bu konuda kararlıyım, Bu hukuki yollardan çok, okur desteğiyle olabilir. Çok arayan, destek mesajı gönderen var.



Utku da karikatürlere karşıydı



"Biz Cumhuriyet gazetesiyiz, ilkelerimiz var, geleneğimiz var. Charlie Hebdo dergisinin ifade özgürlüğünü gerek savunuyorduk gerekse ona düzenlenen terör hareketini kınıyorduk. Bunların dışında Charlie Hebdo dergisini içselleştirecek bir yayına ben karşı olduğumu 1 gün öncesinde hem yönetim ile paylaştım hem de gazetemizdeki yazar arkadaşlar ile paylaşmıştım. Daha sonra da yazımı yazdım. Benim bildiğim kadarıyla daha sonra görevden alınacak olan Genel Yayın Yönetmeni Utku Çakırözer de böyle bir yayına karşı olduğunu bildirmişti.



Neden yazılarıma ara verdim



Yazımı yazdıktan sonra okurlarımdan biraz ara istedim çünkü, Adalet ve Demokrasi haftası geliyordu. Uğur Mumcu gazetecilikte benim ustamdır, Muammer Aksoy da üniversiteden öğretmenimdir. Dolayısıyla onları anmak benim her yıl Adalet ve Demokrasi haftasında birincil ödevim ve görevimdir. Bu yüzden yazılarıma ara vermiştim.



Akın Atalay yazımı çıkarmış



Daha sonrasında cumartesi günü yazımı gazeteye gönderdim. Bir sonraki adımda İcra Kurulu Başkanı Akın Atalay'ın, gazeteye girmiş olmasına rağmen yazımı gazeteden çıkarttığını öğrendim. Ben Cumartesi ve Pazartesi günleri yazdığım için pazartesi günü aynı yazıyı tekrar yolladım ve yine yayımlanmadı.

Dün de Akın Atalay arayıp, yazılarıma son verildiğini söyledi. Akın Atalay 17 Ocak'ta yazdığım yazıda ''gazete yönetimini kötü niyetle suçladığımı ileri sürüyor''. Ancak yazımda o anlama gelecek şey şöyle olabilir, ''gocunacak kişi" olabilir''.