'Beni copla dövüp tecavüz etti'

T24 - İzmir’de çekimi devam eden ve ulusal bir kanalda yayınlanan dizide birlikte rol aldığı kız arkadaşı B.O.’ya tecavüz ettiği iddiasıyla tutuklanan oyuncu C.D.D. hakkında 13 yıl hapis cezası istemiyle açılan dava başladı.



Oyuncu C.D.D., aynı evi paylaştığı B.O’nun, şöhretini ve başka kadınlarla ilişkisini kıskanıp, kendisinden ayrılmaması için şikayetçi olduğunu öne sürdü.



Davaya konu olan olay, geçen 1 Haziran’da Alsancak semtinde meydana geldi.



36 yaşındaki B.O., başrolde oynayan 23 yaşındaki C.D.D.’nin kendisini döverek, tecavüz ettiğini öne sürerek polise başvurdu. Gözaltına alınan ve suçlamaları kabul etmeyen C.D.D. tutuklandı. Olayı soruşturan savcı, C.D.D. hakkında ’Cinsel saldırı ve 6136 sayılı kanuna muhalefet’ suçundan 13 yıl hapis cezası istemiyle dava açtı.





'KENDİ İSTEĞİYLE BİRLİKTE OLDUK'



İzmir 11’inci Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davanın ilk duruşmasında tutuklu yargılanan C.D.D. hazır bulundurulurken, avukatı Atilla Ertekin, şikayetçi B.O ve avukatı Koray Başol katıldı. Oyunculuk ve menajerlik yaptığını belirten tutuklu sanık C.D.D. savunmasında suçlamaları kabul etmedi. C.D.D. ifadesinde, şöyle dedi:



"Kendisinden ayrılacağımı söyleyince depresyona girdi. Sakinleştirmek için çok uğraştım ama başaramadım. Kendisi benim kız arkadaşım, hatta oyunculuk konusunda hocamdır. Aynı evde uzun zamandır birlikte yaşamaktayız. Buna bağlı olarak olay gününe kadar da cinsel birliktelik yaşadık. Olay gecesi eve erken geldim, kendisi yoktu. Saat 03.00 sıralarında alkollü olarak eve geldi. Her zamanki gibi gidip yanına yattım. Kendisi ilişkiye girmek istedi, birlikte olduk. İddia edildiği gibi de copla dövmedim, şiddet uygulamadım. Cop kendisine aittir. Olayın bu şekle dönüşmesinin nedeni, birlikte kurduğumuz şirket ve ortak kredi kartı harcamalarımızın ödenmemesinden duyduğu öfkedir. Ayrıca birlikte olduğumuz bu 1.5 yıl içinde zaman zaman onu aldattığım için bana karşı tepkilidir. Benim şöhretim artınca başka kadınlarla beraber olmamı kabullenemedi. Kendisi son zamanlarda dizide rol alamaz duruma geldi. Beni kıskandığından bunları yaptı. Benim şöhretimi kıskandı. Tahliyemi istiyorum."





'KURSTA TANIŞTIK'



Oyuncu ve eğitmenlik yaptığını söyleyen B.O., ise gözyaşları içinde verdiği ifadesinde, tanıştıktan 1 hafta sonra yanına taşınan C.D.D. ile ’Sanat Fabrikası’ adı altında tiyatro ve sinema oyunculuğu kurs açtıklarını anlattı. Burasını açarken bankadan kredi çektiğini belirten B.O., borcun ödenmesi konusunda sıkıntı yaşadıklarını, sonrasında her sinirlendiğinde bir mazeret uydurarak kendisini dövdüğünü ileri sürdü. Aralarının düzeleceği beklentisiyle her seferinde affettiğini anlatan B.O., "Bana yaptığı baskılardan dolayı evimde hapis hayatı yaşıyordum. Baskılardan ve hürriyetimi engellemesinden dolayı geçen yıl eylül ayında karakola gidip şikayetçi oldum. Hakkında işlem yapıldı" dedi.



Bu olaydan sonra C.D.D.’nın düzeldiğini, aralarının da iyi olduğunu kaydeden B.O., şunları anlattı:



"Geçen yılbaşını Antalya’ya program yapmaya gittim. Beni o gece yumruk ve tekmelerle dövdü. Şiddet uygulamasına rağmen kendisinden ayrılamadım, çünkü beni korkutuyordu. Baskılarına daha fazla dayanamayıp bir kez hap içip intiharı bile denedim. Evi terk edip iki gün otelde kaldım. Param bitti. C.D.D., beni arayıp, bir daha rahatsız etmeyeceğini söyledi. Eve tekrar birleşme amacıyla değil, ayrılmak amacıyla döndüm."



B.O., C.D.D.’nin olay günü kendisini copla dövüp tecavüz ettiğini, çıplak fotoğraflarını çekip, internete koyacağını söylediğini öne sürdü. Şikayetçi olduğunu yineledi.





DNA’SI TUTUYOR



Mahkeme Başkanı Hakim Erhan Atlı, Adli Tıp Kurumu İzmir Grup Başkanlığı’ndan gelen raporu okudu. Atlı, raporda, mağdurdan alınan sperm örneğinin sanığa ait olduğunu belirtti. Sanık avukatı Atilla Ertekin, mağdurun olaydan dolayı ruh ve beden sağlığının bozulup bozulmadığının tespiti için İstanbul Adli Tıp Kurumu’ndan Haziran 2012’ye gün verildiğini, sürenin çok uzun olduğunu, bu nedenle müvekkilinin tahliyesini talep ettiklerini belirti. Mahkeme heyeti oy çokluğu ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verip, duruşmayı erteledi.