Beni Bitiren Lakin Meali Ufkumu Canlandıran Karar (MUCK)

Türkan Şanverdi Avcı



Bildiğiniz üzere ben amatör bir yazarım.



Kafama göre, mizah da yazarım, duygusal yazılar da.



Elbette hayran olduğum, örnek aldığım, zekasını ve kalemini kıskandığım pek çok yazar var.



Ama hiçbirine karşı böyle hasetlik çekmedim doğrusu.



RTÜK’ün kaleme aldığı kararın mealini çözmeye çalışırken, hem çok zorlandım hem de o üslubu fena halde kıskandım.



Kararın doğruluğunu ya da yanlışlığını tartışmayacağım (o tartışma fazlasıyla devam ediyor zaten) ama asıl üslubudur beni böyle çarpan:



“Kızla erkeğin karşılıklı gelerek yaptığı birbirlerine doğru sallanma hareketiyle, tüm grubun arka arkaya sıralanarak yaptığı ileri geri sallanma hareketinin en dikkat çekicisi olarak belirlendiği…”



Açıkçası bahsedilen sahneyi izlemedim ama bunun nasıl bir hareket olduğunu düşünürken epey çaba sarf ettim.



Metin Uca’nın her sabah bize izlettiği meşhur Haka Dansı gibi bir şeyler canlandı gözümün önünde.



Ya da seke seke, kıpraşık ve de o derecede karmaşık hareketlerle karşıdakine taarruz etmeyi amaçlayan Kolbastı’yı çağrıştırdı bana.



İşin içinden çıkamadım neticede ve her zaman olduğu gibi Sevgili Beyime sordum, malum benden zekidir.



“Çok kolay karıcığım, sen yaptığın yemeği tattırmak için elinde kaşıkla bana doğru hamle yaptığında, ben geriye kaçıyorum ve o sırada bütün ev halkı sıra kendilerine de gelecek korkusuyla olduğu yerde ileri geri yalpalıyor ya, onu düşün anlarsın” dedi, vallahi o dakikada çözdüm.



Demek ki bu durum bizim çekirdek ailemiz için ciddi bir tehditmiş.



O zaman diğer aileleri de korumak gerek.



Ama merak ediyorum, benim gibi amatör yazarları kim koruyacak?



Ben bu dil becerisi ve bu metinden sonra hangi cesaretle yazı yazacağım?



Mealini çözmeye çalışırken Ufkumun bu derece Canlanmasından ve dahi yeteneksizliğimin utancından kim Kurtaracak?



Beni yiyip bitiren eziklik duygusuyla nasıl yaşayacağım?



Bu tasvir yeteneği ile rekabet edebilmek için kendimi zorlayıp, Tango’yu mu anlatsam, Kuğu Gölü balesini diye düşünmekten kafayı yiyeceğim sonunda.



Yazarlık kariyerimin başlamadan bitmesini engellemek için acil yardıma ihtiyacım var anlayacağınız.



Sayın RTÜK üyeleri, lütfen bundan sonra benzer kararları yazarken biz gariban amatörlerin hissiyatını da göz önünde bulundurun efendim.



Saygılarımla arz eder, hürmetle ellerinizden öperim.



Lakin MUCK diye değil ŞAP diye, yanlış anlaşılmasın…



*Yazı www.yazmanyacanavari.com adlı siteden alınmıştır