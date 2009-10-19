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'Beni bırakma baba!'

Oğluyla birlikte güzel bir gün geçiren Sulhi Aksüt, Emir “Bırakma beni baba. Biraz daha kalalım” deyince buluşmayı uzattı.

19 Ekim 2009 03:00

Oğluyla birlikte güzel bir gün geçiren Sulhi Aksüt, Emir “Bırakma beni baba. Biraz daha kalalım” deyince buluşmayı uzattı.

Sulhi Aksüt, velayetini boşanmak üzere olduğu Sibel Can’a vermemek için mücadele ettiği oğlu Emir’le felekten bir gün çaldı. Ayrılık vakti geldiğinde Emir, Aksüt’e sarılıp “Bırakma beni baba. Biraz daha kalalım” deyince ikili buluşmayı uzattı.

Parçalanan  ailelerde en büyük yarayı çocuklar alıyor! Ayrılık kararı alan Sibel Can ile Sulhi Aksüt iki celsedir boşanamıyor. Çiftin davalarının sürmesinin tek nedeni 10 yaşındaki oğulları Emir! Can da, Aksüt de Emir’in velayetinin kendisinde kalmasını istediği için dava uzadıkça uzuyor. En son önceki hafta hâkim ikiliye, “Aranızda anlaşın gelin” diyerek mahkemeyi ertelemişti. Sulhi Bey, önceki gün, velayeti için mücadele ettiği oğluyla Kanyon’da felekten bir gün çaldı.

Baba oğul birlikte sinemaya gitti

“Sibel’e 250 bin dolar vereyim ama benden Emir’in velayetini istemesin” diye açıklama yapan Sulhi Aksüt oğluyla önce sinemaya gitti. Daha sonra kitapçıdan kitap alan baba-oğul birlikte alışveriş merkezindeki mağazaları gezdi. Ayrılık vakti geldiğinde ise Emir babasına sarılarak, “Bırakma baba biraz daha kalalım” diye ısrar edince ikili baş başa yemek yedi. Günün sonunda Sulhi Bey oğlunu annesi Sibel Can’a götürdü.

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