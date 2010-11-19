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Beni bir gözleri ‘ahu’ya zebun etti felek

Başarılı komedeyen, ’Aşk ve Ceza’ dizisinde rol alan Ahu Yağtu ile görüntülendi...

19 Kasım 2010 02:00

T24 - Cem Yılmaz mankenlerden vazgeçmiyor. Cansu Dere’yle ayrılığının ardından hiç kimseyle adı anılmayan Yılmaz, önceki gece yeni sevgilisiyle Nişantaşı’nda görüntülendi. Yılmaz’ın sevgilisi Ahu Yağtu.

Cem Yılmaz yaklaşık dört aydır boş olan gönlünü Ahu Yağtu’ya kaptırdı. Birbirlerine sarılırken görüntülenen ikili fotoğraflarının çekildiğini fark edince bir anlık panikle ayrıldı.Milliyet gazetesinde yayımlanan haber şöyle:  

BENi BiR GÖZLERi ‘AHU’YA ZEBUN ETTi FELEKBunlar da nereden çıktı, yakalandık” diyen Yılmaz gülmeye başladı. Yolun sonunda tekrar birleşen ikili, birlikte taksiye binerek evlerinin yolunu tuttu. Yılmaz ve Yağtu gazetecilerin tüm ısrarlarına rağmen soruları yanıtsız bıraktı. 

Yılmaz, böylece yine bir mankenle birlikte olarak geleneği bozmadı. Ünlü komedyen, daha önce de Deniz Akkaya, Tuba Ünsal ve Cansu Dere ile aşk yaşamıştı. 

’Aşk ve Ceza’ dizisinde rol alan Ahu Yağtu bir röportajında oyunculuk kariyerinde Cansu Dere’yi örnek aldığını söylemişti.

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