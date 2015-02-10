'Beni bıçakla, bebeği düşürüp evlenelim!'

1.5 aylık hamile Z.Y.'nin Beyoğlu'nda geçen hafta yol ortasında bıçaklı saldırıya uğramasının ardında akıllara durgunluk veren bir plan çıktı.

Saldırının kadının planladığı bir senaryo olduğu, eski eşinden hamile kalan Z.Y.'nin karnındaki bebekten kurtulmak için sahte bir saldırı planlayıp sevgilisini de bu senaryoda oynattığı ortaya çıktı. Duyanı hayrete düşüren olay Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin takibiyle aydınlatıldı.

’Tinerci bıçakladı’ dedi

Beyoğlu'nda bıçaklı saldırıya uğrayan Z.Y. ifadesinde saldırganın kendisinden sigara isteyen bir bağımlı olduğunu söyledi. İfadesinin devamında ve tekrarında çelişkiler yaşaması üzerine polis daha ayrıntılı bir çalışma başlattı.

Çelişkili ifadeler polisi ayrıntılara yöneltti

Saldırının yaşandığı nokta ve çevresindeki güvenlik kameralarının tamamı incelendi. Kayıtlarda Z.Y.'nin saldırıdan önce bir erkekle birlikte yürüdüğü görüldü. Söz konusu kişinin kimliği belirlendi. Kadının birlikte yürüdüğü kişinin H.T. olduğu tespit edildi. Saldırıyla ilgili olarak gözaltına alınan H.T., polisleri bile şaşırtan gerçeği itiraf etti. Saldırının kadının planladığı bir senaryo olduğu söyledi.

Sevgili itiraf etti

H.T. akıllara durgunluk veren senaryoyu şöyle anlattı: "Z. benim eski sevgilim. Yaklaşık 4 ay aynı evde yaşadık. Bazı sorunlar nedeniyle ayrıldık. Sonra eski eşinin yanına gitti. İstanbul'a geldiğinde bir süre yine görüştük. Olaydan bir gün önce beni aradı. Buluşma teklifinde bulundu ve bir gün sonra buluştuk. Eski eşinden hamile kaldığını ve bu bebeği yok edip evlenelim teklifinde bulundu. Ben de onu çok sevdiğimden teklifini kabul ettim.

‘Karnıma bıçakla vur’ dedi

Nasıl olacak diye sorduğumda ise "Bıçakla karnıma vur" dedi. Ben kabul etmedim. Cerrahi yöntemlerle halledelim dedim. Kabul etmedi. Beni de razı etti. Seyyar satıcıdan aldığımız küçük bıçakla olayın yaşandığı yere geldik. Bana zorla ısrarla yapmamı söyledi. Yapmak istemedim. Birkaç defa denedim ama yapamadım. Onun zorlamasıyla ve bana bağırıp vücudunu bıçağa yaklaştırmasıyla elimde bulunan bıçağın ucu karnına girdi. Sonra bana sen git dedi. Ben de bıçağı alıp gittim. Bıçağı daha sonra bir sokakta çöpe attım" dedi.

Onun da, karnındaki bebeğin de yaşamı tehlikede

H.T. ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Olaydan sonra hastaneye kaldırılan Z.Y.'nin hayati tehlikesinin sürdüğü karnındaki bebeğin kaybedilme ihtimalinin de yüksek olduğu öğrenildi.