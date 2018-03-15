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 BENİ BEKLE... MİNİK KALPLİ MELEĞİM

- Mina Başaran'ın nişanlısından duygusal ilan

15 Mart 2018 12:10

- Mina Başaran\'ın nişanlısından duygusal ilan...

Haber: Erhan TEKTEN - İSTANBUL DHA
İran\'daki uçak kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran\'ın nişanlısı Murat Gezer gazetelerde duygusal bir ölüm ilanı yayınladı. Gezer, Başaran\'a \"Minik kalpli\" meleğim diyerek hitap etti. Gezer ilanda, \"Minik kalpli meleğim seni çok seviyorum beni bekle... Murty\'n\" dedi.
Murat Gezer geçen Ekim ayında düzenlenen bir törenle Mina Başaran ile nişanlanmıştı. İkili, 14 Nisan 2018\'de dünya evine girmeye hazırlanıyordu.

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-İlanın görüntüsü
-Gezer\'in görüntüsü
 

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