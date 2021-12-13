"Beni aday göstermeyin, dava açarım" demişti; BBC Tyson Fury'yi yine de 'Yılın Spor Kişiliği' kısa listesine aldı

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Geçen sene ödüle aday gösterilmek istemediğini belirten boksör Tyson Fury, bu sene de BBC'nin 'Yılın Spor Kişiliği' kısa listesine alındı.

Pazar günü Formula 1 dünya şampiyonluğunu son yarışta kaybeden Mercedes pilotu Lewis Hamilton ise listede yer almadı.

Ekim ayında Deontay Wilder'i ikinci defa yenen Fury, geçen sene listeye dahil edilmek istememiş ve bu sene de aday gösterilirse dava açacağını söylemişti.

Fury, "Ben halkın şampiyonuyum ve herhangi bir onaya veya ödüle ihtiyacım yok" demişti.

Kısa listede ABD Açık şampiyona Emma Raducanu, Olimpiyat ve Paralimpik yıldızları Tom Daley, Adam Peaty, Dame Sarah Storey ve Manchester City'nin kanat oyuncusu Raheem Sterling de bulunuyor.