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Spor

"Beni 3-5 maça atarlar" demişti; Sergen Yalçın, Sivasspor maçında kırmızı kart gördü

Kartal, milli aranın ardından ligde Başakşehir ve Galatasaray'la oynayacak

02 Ekim 2021 20:22

Beşiktaş'ın Sivasspor ile oynadığı maçta teknik direktör Sergen Yalçın ilk yarıda kırmızı kart gördü

Beşiktaş, Süper Lig'in 8. Haftasında Sivasspor'u konuk ederken teknik direktör Sergen Yalçın ilk yarıda kırmızı kart gördü.

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu, bir pozisyon sonrası itiraz eden Yalçın'a direkt kırmızı kartını gösterdi.

Yalçın tribüne giderken kısa süre önce yaptığı açıklamalar akıllara geldi.

Haber Global'de Candaş Tolga Işık'ın sunduğu "Az Önce Konuştum" programına konuk olan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, MHK Eğitim Danışmanı Uilenberg için, "TFF, bu arkadaşa (Uilenberg) haddini bildirsin! Siz haddini bildiremezseniz, biz bildiririz! Beşiktaş camiası bildirir! Bloomberg mi, nedir! TFF'ye tavsiyem haddini bildirsin! TFF'den kimse aramadı, özür dilemedi! Uilenberg beni hedef gösterdi ya, şimdi ben kesin atılırım! 3-5 maç içinde kesin atarlar beni. Hiç şüphem yok." ifadelerini kullanmıştı.

Yalçın bu açıklamadan 5 maç sonra kırmızı kart görürken ne kadar ceza alacağı merak konusu.

Kartal, milli aranın ardından ligde Başakşehir ve Galatasaray'la oynayacak.

 

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