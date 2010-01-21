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Bengü'nün eksikliğini hissetmedik

Yarın akşam Önder Bekensir’le evlenecek olan Demet Akalın, Al Jamal’de kına gecesi yaptı.

21 Ocak 2010 02:00

Yarın akşam Önder Bekensir’le evlenecek olan Demet Akalın, Al Jamal’de kına gecesi yaptı.

Akalın'ın kına gecesinden fotoğraflar

Şarkıcı, kavgalı olduğu Bengü’yü davet etmediğini söyledi. Bunun üzerine Hande Yener, “Eksikliğini hiç hissetmedik” dedi.



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