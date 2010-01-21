Bengü'nün eksikliğini hissetmedik

<strong>Yarın akşam Önder Bekensir’le evlenecek olan Demet Akalın, Al Jamal’de kına gecesi yaptı.</strong><br /><br /><a rel="nofollow" class="editor" href="/content/galeridetay.aspx?gid=1850&param=&pn=1&id=0&kategori=35#galeristart" target="_blank"><strong><span style="FONT-SIZE:12pt;">Akalın'ın kına gecesinden fotoğraflar</span></strong></a><br /><br />Şarkıcı, kavgalı olduğu Bengü’yü davet etmediğini söyledi. Bunun üzerine Hande Yener, “Eksikliğini hiç hissetmedik” dedi.<br /><br /><br /><br />