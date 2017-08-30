Bengü: Sertab Erener'e hak veriyorum

Mersin'in Mezitli ilçesinde sahneye çıkan Bengü, Sertab Erener'in Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ile tartışmasına ilişkin olarak, "Sertab Erener'e hak veriyorum" dedi.

NTV'de yer alan habere göre; Bengü, Mezitli Belediyesi'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında antik liman kenti Soli Pompeiopolis konser alanında sahneye çıktı.

Bengü, Sertab Erener'in, İstanbul Çatalca'daki konserinde protokole çok büyük yer ayırdığını belirterek hayranlarının yanına gelmesini istemesi üzerine Belediye Başkanı Cem Kara ile tartışmasına değindi. Bengü, "Belediye Başkanı halkın içinde olmalı. Sertab Erener'e hak veriyorum. Bugün bu alanda binlerce kişinin arasında beni eşi ile birlikte izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan'ı kutluyorum" diye konuştu.