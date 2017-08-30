Bengü: Sertab Erener'e hak veriyorum

Gülhan DEMİRCİ/MEZİTLİ (Mersin), (DHA) - MERSİN\'in merkez Mezitli İlçesi\'nde sahneye çıkan Bengü, Sertab Erener\'in Çatalca Belediye Başkanı Cem Kara ile tartışmasına değinirken, \"Sertab Erener\'e hak veriyorum\" dedi.

Mezitli Belediyesi\'nin düzenlediği 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları kapsamında antik liman kenti Soli Pompeiopolis konser alanında sahneye çıkan Bengü, hayranlarını coşturdu. Sevilen şarkıcının söylediği şarkılara bir ağızdan eşlik eden binlerce hayranı Bengü\'nün eski ve yeni şarkılarıyla doyasıya eğlendi. Bengü, Sertab Erener\'in, İstanbul Çatalca\'daki konserinde protokole çok büyük yer ayırdığını belirterek hayranlarının yanına gelmesini istemesi üzerine Belediye Başkanı Cem Kara ile tartışmasına değindi. Bengü, \"Belediye Başkanı halkın içinde olmalı. Sertab Erener\'e hak veriyorum. Bugün bu alanda binlerce kişinin arasında beni eşi ile birlikte izleyen Mezitli Belediye Başkanı Neşet Tarhan\'ı kutluyorum\" dedi.

Sahne performansıyla beğeni toplayan Bengü, acıktığını söyleyerek \'Yanında tantuni getiren var mı?\' diyerek hayranlarıyla şakalaştı. Daha sonra CHP\'li Başkan Tarhan tarafından sahneye getirilen Mersin\'in meşhur tantunisinin tadına baktı, şalgam suyu içti. Tantuniyi çok beğendiğini ifade eden Bengü, cep telefonunu eline alıp sosyal medya hesabından sık sık canlı yayın yaptı.

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