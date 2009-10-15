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Yaşam

Bengisu ehliyetsiz sürücü kurbanı!

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi’nde 9 yaşındaki Bengisu Sağlam, ehliyetsiz motosikletlinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

15 Ekim 2009 03:00

Gaziantep'in Nurdağı İlçesi’nde 9 yaşındaki Bengisu Sağlam, ehliyetsiz motosikletlinin çarpması sonucu yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Adana Bulvarı’nda meydana geldi. 18 yaşındaki M.Ç.’nin kullandığı 27 UZ 723 plakalı motosiklet, dikkatsizlik sonucu yolun karşısına geçmeye çalışan Nurdağı 75. Yıl İlköğretim okulu öğrencisi Bengüsu Sağlam’a çarptı. Ağır yaralanan Bengisu Sağlam, çevredekiler tarafından Nurdağı devlet hastanesine götürüldü. Tedavi altına alınan Sağlam, ilk müdahalenin ardından sevk edildiği Gaziantep Avukat Cengiz Gökçek devlet hastanesine götürülürken yolda hayatını kaybetti. Ehliyetsiz olduğu belirtilen M.Ç. kazanın ardından gözaltına alındı.

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