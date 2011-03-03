T24 LogoT24 Logo
Politika

BENGİ'DEN SAADET PARTİSİNE TAZİYE ZİYARETİ  ANKARA (A.A)

03 Mart 2011 18:49

-BENGİ'DEN SAADET PARTİSİNE TAZİYE ZİYARETİ  ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi ve beraberindeki kurum yöneticileri, Necmettin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla, Saadet Partisine taziye ziyaretinde bulundu. Saadet Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarete Bengi ile AA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı, Yönetim Kurulu üyeleri Salih Melek, Reşat Yazak, Said Yüce, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, AA Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer Tekdal ve AA Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Emin Can katıldı.  Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu tarafından karşılanan AA yöneticileri adına taziyelerini bildiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi, gazeteci ile siyasetçinin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. Bu anlamda Necmettin Erbakan'la geçmişte gazeteci olarak çok keyifli röportajlar yaptığını anlatan Bengi, merhumun, gazetecinin önemini bildiğini belirterek, ''Hocamız AA'yı hiçbir zaman yanından ayırmazdı'' dedi. Fatih Erbakan da AA'nın, hem cenaze töreni hem sonrasında tüm gelişmeleri duyurmak için elinden geleni yaptığını belirterek, Bengi'nin şahsında tüm AA çalışanlarına teşekkürlerini iletti. AA'nın hem tarafsızlık hem de manevi değerlere saygı konusundaki tavrından dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Erbakan, babasının vefatından önceki son görüntülerinin de AA tarafından yayımlandığını hatırlattı. Ziyaretin ardından açılan taziye defterini imzalayan Bengi, şunları kaydetti: ''Saadet Partisi Genel Başkanı, Türk siyaset tarihinin mümtaz simalarından mana ve gönül insanı, değerli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla AA mensuplarının taziyelerini iletir, değerli hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, dava arkadaşlarına sabırlar niyaz ederim.''  

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24