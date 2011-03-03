-BENGİ'DEN SAADET PARTİSİNE TAZİYE ZİYARETİ ANKARA (A.A) - 03.03.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi ve beraberindeki kurum yöneticileri, Necmettin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla, Saadet Partisine taziye ziyaretinde bulundu. Saadet Partisi Genel Merkezinde gerçekleşen ziyarete Bengi ile AA Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve Genel Müdür Yardımcısı Tahsin Aktı, Yönetim Kurulu üyeleri Salih Melek, Reşat Yazak, Said Yüce, Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Tek, AA Görsel Haberler Daire Başkanı Ömer Tekdal ve AA Mali ve İdari İşler Daire Başkanı Emin Can katıldı. Necmettin Erbakan'ın oğlu Fatih Erbakan ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Temel Karamollaoğlu tarafından karşılanan AA yöneticileri adına taziyelerini bildiren Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Hilmi Bengi, gazeteci ile siyasetçinin birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğunu söyledi. Bu anlamda Necmettin Erbakan'la geçmişte gazeteci olarak çok keyifli röportajlar yaptığını anlatan Bengi, merhumun, gazetecinin önemini bildiğini belirterek, ''Hocamız AA'yı hiçbir zaman yanından ayırmazdı'' dedi. Fatih Erbakan da AA'nın, hem cenaze töreni hem sonrasında tüm gelişmeleri duyurmak için elinden geleni yaptığını belirterek, Bengi'nin şahsında tüm AA çalışanlarına teşekkürlerini iletti. AA'nın hem tarafsızlık hem de manevi değerlere saygı konusundaki tavrından dolayı çok memnun olduklarını ifade eden Erbakan, babasının vefatından önceki son görüntülerinin de AA tarafından yayımlandığını hatırlattı. Ziyaretin ardından açılan taziye defterini imzalayan Bengi, şunları kaydetti: ''Saadet Partisi Genel Başkanı, Türk siyaset tarihinin mümtaz simalarından mana ve gönül insanı, değerli hocamız Prof. Dr. Necmettin Erbakan'ın vefatı dolayısıyla AA mensuplarının taziyelerini iletir, değerli hocamıza Cenab-ı Allah'tan rahmet, ailesine, dava arkadaşlarına sabırlar niyaz ederim.''