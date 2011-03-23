Bengi Yıldız: Gelecek sefer taşı atarım

T24 - Batman'daki Nevruz kutlamalarında yaşanan gerginlik esnasında elinde taşla görüntülenen BDP milletvekili, yaşananları anlattı ve bunların tekrarlanması durumunda bu kez taşı atmaktan çekinmeyeceğini söyledi.



Batman’daki Nevruz kutlamaları esnasında, polisin müdahalesi üzerine elindeki taşla yol kesme görüntüleri basına yansıyan BDP Milletvekili Bengi Yıldız, aynı durumun tekrar yaşanması halinde bu kez taşı atacağını söyledi.



Şırnak ve Batman’da dün yapılan Nevruz kutlamalarında, iki BDP milletvekilinin görüntüleri basına yansımıştı. Sebahat Tuncel bir komisere tokat atarken, Bengi Yıldı da elinde taşla görüntülenmişti.



Olayların basına tek tarfalı yansıtıldığını belirten ve "Bir kez daha olsa bu kez taşı atarım" diyen Yıldız, DSP Milletvekili Recai Birgün ile birlikte NTV Ana Haber’in konuğu oldu.



Yıldız, kendilerini taşa sarılmak zorunda bırakan durumun ne olduğıuyla ilgili soruya, "3 saatlik bir çatışma süreci yaşandı orada. Biz, belediye başkanı ve STK başkanlarıyla birlikte çadırdaydık. Gaz ve su sıkan, taciz eden polislerle gösterciler arasına girip sakinleştirmeye çalıştık. Bunlar götüntülerde yok.



Bizim çadıra gaz bombası atılması, boyalı su sıkılması görüntüleri de yok. Bunlar olurken oradaki herhangi bir yetkili bizimle konuşma gereği duymadı. Ama benim elimdeki taşla görüntülendiğim son kare, polisin basına servis ettiği bir karedir. 3 saat üzerimize gaz bombası atan panzerlerin önünü kesmek için taş aldık; çünkü bizi muhatap almayan, bize herhangi bir vatandaş gibi davranan vali ve güvenlik birimine karşı halk tepkisi gösterdik" dedi.





'GELECEK SEFER TAŞI ATARIM'



"Panzerler su sıkmaya gaz atmaya devam etseydi ben de taşı atacaktım. Bir kez daha olsa aynı hareketi yapmaktan çekinmeyeceğim" diyen Yıldız, "2008 yılında Batman’ın ortasında darp edildiğimizde açıklama ve soruşturma yapmayan Başbakan ile İçişleri Bakanı bu olayın sorumlularıdırlar. Üzerimize gaz bombası atılması ve darp edilmemizi sağlamışlardır. Batman ve diğer illerde, bedediye başkanı ve milletvekii dövmek, gaz bombası atmak sıradan hale gelmiştir" şeklinde konuştu.



Asıl hedefi, halkın iradesinin çiğnenmek istenmesi olarak gören Yıldız, "'Sen vekilsin ve başkansın, halk seni seçmiş, ben seni bastırır, sustururum' ile halka mesaj verilmektedir. Türkiye bunu görmeli" dedi.





'AKŞAM ATEŞ YAKILIR MI?'



"Tekrarlıyorum, bize reva görülen o durum karşısında tekrar taş alırım ve atarım" diyen Yıldız, "Bir gün önce, mahallelerde çıkan olaylar nedeniyle Vali’yle konuştum. Bizim orada herkes gece yarısı Nevruz ateşini yakar ama Vali, "Akşam ateş yakılır mı?" dedi. Batman’da valilik yapacaksın ve bunu bilmeyeceksin, böyle bir şey olur mu?" dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:



"Dünuyanın herhangi bir demokratik ülkesinde, içinde milletvekilinin olduğu bir çadıra gaz bombası ve boyalı su atılır mı? Bu sadece Türkiye'de olur. Emniyet ve vali bizimle diyalog kurma gereği duymamıştır. Bu durumda, yaşananları hangi demokrasiyle açıklayacaksınız. Burayı bir sömürge olarak yönetmeye kalkışıyorsunuz ve bu halk bunu kabul etmeyecek."





'DİRENMEK BENİM VE HALKIMIN HAKKI'



Bengiz Yıldız, BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş’ın yaşananlarla ilgili "Keşke olmasaydı” değerlendirmesi hakkında da, "Keşke olmasaydı demek ayrı bir şey. Devletin bu şiddeti ve zulmü karşısında direnmek, benim ve halkımın hakkıdır" şeklinde konuştu.











