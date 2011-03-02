T24 LogoT24 Logo
Yaşam

BENGİ: YASANIN ÇIKARILMASINI ARZU EDİYORUZ ANKARA (A.A)

02 Mart 2011 21:57

-BENGİ: YASANIN ÇIKARILMASINI ARZU EDİYORUZ ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, ''internet medyasını düzenleyecek yasanın en kısa zamanda çıkarılmasını arzu ediyoruz'' dedi. Tüm İnternet Medyası Derneği (TİMED) Başkanı Talat Atilla, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernekleri hakkında bilgi veren Atilla, internet yayıncılığını etik çerçeveye oturtmayı amaçladıklarını söyledi. İnternetin başıboş bir alan olmadığını, etik kuralları bulunduğunu belirten Atilla, ''Yayıncılığın tüm sorunları internet yayıncılarını da bağlıyor, yeni yasa çıksa da çıkmasa da. Çünkü bir gazeteci hüviyetin var ve yazdığınız yazı, Google'da adli sicil gibi kalıyor, dikkatli olmanız gerekiyor'' dedi. Atilla, ''Mesela 6 yıl önce yapılmış bir haber giriyor Google'a. Bir dava devam ediyor, adam davayı kazanmış ama orada suçlu görünüyor. Haklı olarak da 'onu çıkar' diyor'' diye konuştu. Bununla ilgili sempozyumlar, seminerler, toplantılar yaparak öncelikle kendi içlerinde eğitimi sağlama noktasında hareket edeceklerini ifade eden Atilla, bu noktada başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok kurumla da iletişim içinde olmayı düşündüklerini bildirdi. Atilla, gazetelerin ve televizyonların hangi hakları varsa, internet medyasının da o hakka sahip olması gerektiğini kaydetti. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bengi ise''internet medyasını düzenleyecek yasanın en kısa zamanda çıkarılmasını arzu ettiklerini'' söyledi. İnternet medyasında izinsiz haber kullanımına da dikkati çeken Bengi, ''telif haklarını gözetmeyen, usulsüz haber kullananlar, haber ajanslarının abonelerine haber hizmeti sunmalarını olumsuz etkilemektedir'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24