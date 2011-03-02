-BENGİ: YASANIN ÇIKARILMASINI ARZU EDİYORUZ ANKARA (A.A) - 02.03.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, ''internet medyasını düzenleyecek yasanın en kısa zamanda çıkarılmasını arzu ediyoruz'' dedi. Tüm İnternet Medyası Derneği (TİMED) Başkanı Talat Atilla, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi'yi ziyaret etti. Ziyaret sırasında dernekleri hakkında bilgi veren Atilla, internet yayıncılığını etik çerçeveye oturtmayı amaçladıklarını söyledi. İnternetin başıboş bir alan olmadığını, etik kuralları bulunduğunu belirten Atilla, ''Yayıncılığın tüm sorunları internet yayıncılarını da bağlıyor, yeni yasa çıksa da çıkmasa da. Çünkü bir gazeteci hüviyetin var ve yazdığınız yazı, Google'da adli sicil gibi kalıyor, dikkatli olmanız gerekiyor'' dedi. Atilla, ''Mesela 6 yıl önce yapılmış bir haber giriyor Google'a. Bir dava devam ediyor, adam davayı kazanmış ama orada suçlu görünüyor. Haklı olarak da 'onu çıkar' diyor'' diye konuştu. Bununla ilgili sempozyumlar, seminerler, toplantılar yaparak öncelikle kendi içlerinde eğitimi sağlama noktasında hareket edeceklerini ifade eden Atilla, bu noktada başta Anadolu Ajansı olmak üzere birçok kurumla da iletişim içinde olmayı düşündüklerini bildirdi. Atilla, gazetelerin ve televizyonların hangi hakları varsa, internet medyasının da o hakka sahip olması gerektiğini kaydetti. AA Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bengi ise''internet medyasını düzenleyecek yasanın en kısa zamanda çıkarılmasını arzu ettiklerini'' söyledi. İnternet medyasında izinsiz haber kullanımına da dikkati çeken Bengi, ''telif haklarını gözetmeyen, usulsüz haber kullananlar, haber ajanslarının abonelerine haber hizmeti sunmalarını olumsuz etkilemektedir'' diye konuştu.