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Yaşam

BENGİ REKTÖR YILDIZ'I ZİYARET ETTİ KIRIKKALE (A.A)

08 Aralık 2010 22:40

-BENGİ REKTÖR YILDIZ'I ZİYARET ETTİ KIRIKKALE (A.A) - 08.12.2010 - Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Hilmi Bengi, Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ekrem Yıldız'ı makamında ziyaret etti.  Bengi, katıldığı Selim Pehlivanlı'yı Anma Toplantısı'nın ardından Kırıkkale Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, bir süre görüştü. Hilmi Bengi, Rektör Yıldız'a Anadolu Ajansının tarihi gelişimini anlatan bir kitap ve haber kuşu biblosu hediye ederken, Yıldız da Bengi'ye, üniversiteyi tanıtıcı kitaplar takdim etti.  Kırıkkale İl gazetesi ve Kırıkkale Pusula gazetesi yöneticilerini de ziyaret eden Bengi, Anadolu Ajansının, zor şartlar altında ayakta durma mücadelesi veren yerel gazetelere haberleriyle her zaman destek olduğunu söyledi.  Hilmi Bengi, habercilik faaliyetlerinin genişletilmesi amacıyla çalışmalar yaptıklarını da belirtti.  Bengi, Anadolu Ajansındaki görevinin yanında Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Üyesi olduğunu ve her zeminde yerel basının haklarını korumak için gayret gösterdiğini ifade etti.  Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Bengi, Kırıkkale Üniversitesi ile Kırıkkale ve Yöresi Tarihi Araştırmalar Merkezi tarafından düzenlenen gazeteci Selim Pehlivanlı'yı Anma Toplantısı'na katılarak bir konuşma yapmıştı. 

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