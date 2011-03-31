-BENGİ: ''MEDYA ÜLKEYİ YÖNETMEYE KALKMAMALI'' ŞANLIURFA (A.A) - 31.03.2011 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, ''Medya ülkeyi yönlendirmeye ülkeyi yönetmeye, toplumu yönlendirmeye ve biçimlendirmeye kalkmamalı'' dedi. Dr. Bengi, Başbakanlık Basın-Yayın ve Enformasyon Genel Müdürlüğünce (BYEGM) Şanlıurfa'da düzenlenen ''20. Yerel Medya Eğitim Semineri''nin ''Görsel ve İşitsel Medyada Yayın İlkeleri ve Özdenetim'' konularının ele alındığı oturumun başkanlığını yaptı. Konuşmasında, Türk Basın Birliği ve Basın İlan Kurumu'nun oluşum sürecini de anlatan Dr. Bengi, gazeteciliğin sorumluluk gerektiren bir iş olduğunu belirterek, şöyle devam etti: ''Gazeteci sorumluluğunu, özgürlüğünü, sorumluluk kuralları çerçevesinde ve genel kabul gören ilkelere sadakatle uyarak yapmak durumundadır. Gazeteci 'adam sendeci' olamaz, gazeteci basın özgürlüğü, demokrasi var diyerek ben herşeyi yaparım diyemez. Birisinin özgürlüğünün bittiği yerde bir başkasının özgürlüğünün başlayacağını unutmamamız gerekir. Gazeteci önyargılardan uzak olmalıdır. Gazetecinin temel görevi bilgilendirmek olmalıdır. Halkın hakkına sadakat olmalıdır. Şöyle bir kavram var: 'Gazeteci haber saklamaz'. Evet haber saklanmaz ancak elde ettiğimiz bilgilerin bazı verilerin, bazı donelerin, bazı istihbaratın saklanması gerekir. Kamu yararı söz konusu olduğu zaman bireysel çıkarlar, kişi hakları söz konusu olduğu zaman gazeteci elinde olan bilgiyi habere dönüştürmemek gibi bir sorumluluğun sahibi olmalıdır diye düşünüyorum. Buna da haber saklamak denemez.'' -GAZETECİNİN YAKLAŞIMI- Gazetecinin yaklaşımının toplumsal çıkar olması gerektiğine dikkati çeken Dr. Bengi, ''Kötü haber sattırır. Gazeteci şeytanın avukatlığını yapar'' şeklindeki bir anlayışın söz konusunu olduğunu bildirdi. Güneydoğu dendiğinde sadece terör konusunun akla geldiğini hatırlatan Dr. Hilmi Bengi, şöyle devam etti: ''Neden böyle önyargılı bir yapı içerisinde olalım? Güneydoğu'nun güzelliklerini yansıtmakta niye cimri davranıyoruz? Buradaki güzellikleri haber yapmakta niye cimri davranıyoruz? Güzellikleri ön plana çıkarmamız gerekir. Gazetecilik toplum yararına olmalı. Neferlikle, kavgayla bizim işimiz yok. İşimiz doğru haber vermek, harbe davetiye çıkarmak değil. Bizim işimiz sorumlu gazetecilik yapmak. Darbe yapmak, darbe çığırtkanlığı yapmak değil. Bizim işimiz toplumu bilgilendirmek, dezenformasyon malzemesiyle çorba yapmak değil. Medya dördüncü kuvvet ise dördüncü kuvvetliliğini bilmeli. Medya toplumu bilgilendirme sorumluluğuna sahip olmalı. Medya ülkeyi yönlendirmeye, ülkeyi yönetmeye, toplumu yönlendirmeye, toplumu biçimlendirmeye kalkmamalı.'' Oturuma katılan BYEGM Basın Yayın Daire Başkanı Bahattin Akyön ''Sarı Basın Kartı', Cihan Haber Ajansı Genel Müdür Yardımcısı Hakan İnce de ''Ajans Haberciliği ve Geleceği'' konularında katılımcıları bilgilendirdi.