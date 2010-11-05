-BENGİ: EKŞİN'İN ISRARI KONSEYE VE MEDYAYA ZARAR VERİR ANKARA (A.A) - 04.11.2010 - Anadolu Ajansı (AA) Genel Müdürü ve Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Hilmi Bengi, ''Basın Konseyi'nin yara aldığı bir noktada başkanlıkta ısrar etmesi hem Sayın Ekşi'ye zarar verir, hem bu konseye zarar verir, hem medyaya zarar verir'' dedi. Bengi, TRT'ye yaptığı açıklamada, Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi'nin çalıştığı gazetede belki kastını aşan, ama hiç kimsenin kabul edemeyeceği olumsuz ifadeler kullandığını ifade etti. Ekşi'nin olumsuz ifadeleri üzerine gazetesinden ayrılmak zorunda kaldığını belirten Bengi, ''Bunun üzerine Basın Konseyi'ne Sayın Oktay Ekşi ile ilgili müracaatlar yapıldı. Basın Konseyi Yüksek Kurulu dün toplandı. Bu müracaatları değerlendirdi. O müracaatlarla ilgili olarak da Sayın Oktay Ekşi hakkında uyarı cezası verdi'' diye konuştu. Basın Konseyi'nin aldığı kararların bir manevi ceza niteliğinde olduğunu, yasal müeyyidesinin ya da maddi müeyyidesinin söz konusu olmadığını dile getiren Bengi, şöyle devam etti: ''Bu çerçevede meseleye baktığımız zaman manevi açıdan Basın Konseyi Başkanlığını yürüten Sayın Ekşi ile ilgili olarak uyarı cezası verilmiş olması, doğrusu bizim Basın Konseyi Yüksek Kurulu'nda kurumumuzu temsil eden arkadaşımız Said (Yüce) hocayı rahatsız etti. Said arkadaşımız Basın Konseyi Yüksek Kurulu üyeliğinden istifa ettiğini bildirdi. Bunun üzerine biz de Genel Müdürlük olarak bir değerlendirme yaptık. Yönetim Kurulumuzdan aldığımız yetkiye dayalı olarak Basın Konseyi üyeliğinden ayrılma kararı aldık. Gönül arzu ederdi ki Basın Konseyi, tüm basını kucaklayan, tüm kamuoyunu tatmin eden, güvenilirliği sarsılmayan bir kurum yapısına bürünsün ve bütün medya kuruluşlarının aldığı kararlara saygı duyduğu, tüm medya çalışanlarının, basın çalışanlarının itibarlı bir yüksek kurul olarak tanıdığı bir organ haline gelsin. Basın Konseyi'nin böyle bir yapıya kavuşmasını ümit ediyoruz ve bu ümidimizi halen muhafaza ediyoruz. Böyle bir yapıya kavuşana kadar Anadolu Ajansı'nın mevcut yapılanma içinde kalmasını doğru bulmadık. Bu çerçevede Basın Konseyi'nden ayrıldık.'' Hilmi Bengi, ''Basın Konseyi hangi somut adımları atarsa Anadolu Ajansı tekrar Basın Konseyi üyeliğine devam eder?'' sorusu üzerine de şunları kaydetti: ''Basın Konseyi Başkanı Oktay Ekşi, benim tanıdığım, gördüğüm kadarıyla medeni ilişkilere önem veren, insan ilişkilerine önem veren, ikili ilişkilerde kibar, nazik bir insan. Ben kendisini o şekilde tanımıştım, Basın Konseyi'nde görev yaptığım dönem içerisinde. Fakat yazılarında çok keskin bir kalem olarak karşımıza çıkıyor. Sayın Ekşi'nin yazdığı yazıdan sonra da kendisinin de o üslubu benimsemediği anlaşılıyor ve nitekim, bir özür yazısı kaleme aldı. Ama bundan da tatmin olmadı ve gazetesinden ayrılmak durumunda kaldı. Böyle bir noktada Sayın Ekşi'nin Basın Konseyi'nden de ayrılarak kendisine en büyük hizmeti yapması gerekirdi. Çünkü o kibar yüze yakışan tavır, böylesine olgun bir davranış olurdu. Doğrusu Basın Konseyi'nin yara aldığı bir noktada başkanlıkta ısrar etmesi hem Sayın Ekşi'ye zarar verir, hem bu konseye zarar verir, hem medyaya zarar verir.'' Anadolu Ajansı olarak böyle bir organ içerisinde devam etmenin imkanının kalmadığını vurgulayan Bengi, ''Hangi noktada tekrar dönüş olabilir? Basın Konseyi tüm basın kuruluşlarını kapsayıcı, kucaklayıcı, geniş katılımlı bir organ haline dönüşür, bütün basın kuruluşları tarafından tanınır, bütün evrensel basın ilkelerini toplayan bir manzume bütün basın konseylerinin belirlediği ilkeler, bu ilkeleri kendisi yaşatır, kendi bünyesinde yaşatır, kendi üyelerinin de o umdelere uyması sağlanır, biz de orada yerimizi alırız'' diye konuştu.