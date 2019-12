-BENGİ: "AA'NIN HEDEFİ DÜNYANIN HER YERİNDE OLMAK" ANKARA (A.A) - 27.10.2010 - Anadolu Ajansı (AA) Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Dr. Hilmi Bengi, AA'nın önümüzdeki 10 yıllık süreçteki hedefinin, ''dünyanın her yanında örgütlenmiş bir ajans haline gelmek'' olduğunu belirtti. Bengi, RTÜK'te düzenlenen ''Kurtuluş Savaşından Günümüze Basın ve Anadolu Ajansı'' konulu konferansa konuşmacı olarak katıldı. Cumhuriyet'in 87. yılının kutlanacağını anımsatan Bengi, AA'nın kurtuluş savaşında çok önemli bir görev üstlendiğini vurguladı. Kurtuluş Savaşı'nın Türk Milletinin şahlanışı, haksızlıklara isyanı olduğunu ifade eden Bengi, ''Bu mücadele, Türk milletinin azmi ile birleşince ortaya büyük bir zafer çıktı. Bu zaferin kazanılmasında Büyük Önder Atatürk'ün dehası, askeri başarısı, öngörüsü, askerlerimizin ve Anadolu halkının desteği çok önemli. Bütün bunların yanında o dönemde yeni oluşmaya başlayan Anadolu basınının desteği de çok önemli. AA'nın milli mücadele döneminde yaptığı haberleri, cephelerden verdiği mesajları moral desteği açısından büyük önem taşımıştır'' diye konuştu. Bengi, dünyada ilk ajansların kuruluşunun sanayi devrimine dayandığını, ticari amaçlı kurulduğunu ve ağırlıklı olarak ekonomi haberleri ürettiklerini anlatarak, bir süre sonra ise siyasilerin haber ajanslarının gücünü keşfederek bunlarla bağlantı kurduklarını kaydetti. Bengi, özellikle 1. Dünya Savaşı sırasında devletlerin haber ajanslarını ''propaganda aracı'' olarak gördüklerini ve bu yönde kullandıklarını ifade ederek, Osmanlı'da, 1911'de Osmanlı Telgraf Ajansı'nın kurulduğunu, savaşta mağlubiyetin ardından Türkiye-Havas-Reuter Ajansı adı altında İstanbul'daki işgal devletinin etkisi altında bir yapılanmanın söz konusu olduğunu bildirdi. Bengi, ''Gördüğünüz gibi ne yazık ki milli bir ajans Osmanlı'da yok. Eğer o zaman milli bir ajans olmuş olsaydı Osmanlı belki de bu makus talihe uğramamış olabilirdi. Milli iradeden yoksun ajans milli olmuyor'' dedi. Bengi, Kurtuluş Savaşı sırasında bilinçli bir propaganda faaliyetinin yürütülmesi için milli bir ajans kurulması gerektiği görüşünün ağırlık kazanmaya başladığını, Büyük Önder Atatürk'ün de bunu istediğini belirterek, Halide Edip Adıvar ve Yunus Nadi'nin İstanbul'dan Ankara'ya yaptıkları tren yolculuğu sırasında bu fikrin ilk temellerinin atıldığını söyledi. Adıvar ve Nadi'nin ''Anadolu'' adı altında mutabık kaldıkları ajansı, Ankara'da Mustafa Kemal Atatürk'e ilettiklerini, böylece 6 Nisan 1920'de AA'nın temellerinin atıldığını bildirdi. Atatürk'ün öğrencilik yıllarında dahi çıkardığı okul gazeteleriyle iletişimin öneminin farkında olduğuna işaret eden Bengi, milli mücadele sırasında da Atatürk'ün İrade-i Milliye, Hakimiyet-i Milliye gazetelerinin kurulmasına öncülük ettiğini bildirdi. Atatürk'ün bir iletişim dahisi olduğunu ve o dönemde AA'yı uluslararası seviyeye getirme gayreti içinde olduğunu anlatan Bengi, bir daktilo, basit bir teleks makinesiyle faaliyetlerine başlayan AA'nın büyük gelişmeler kat ettiğini kaydetti. -''EN SÜRATLİ VASITALARLA, EN DOĞRU HAVADİSİN İLETİLMESİ''- Atatürk'ün, AA'nın kuruluşuna ilişkin genelgede, İstanbul'un işgal altında olduğunu, Anadolu'daki milli mücadele hareketi ve cephelerden gelen doğru haberin iç ve dış kamuoyuna duyurulabilmesi açısından bir haber ajansının kurulması zorunluluğundan bahsettiğini ve ilkelerini de ''En süratli vasıtalarla, en doğru havadisin iletilmesi'' olarak belirlediğini ifade eden Bengi, ''Doğru haber, hızlı haber, bugün haber ajansları açısından en temel kuraldır'' dedi. AA'nın bugün dünya çapında faaliyet gösteren ajanslardan hiçbir eksiği olmadığını, birçoğundan ileri seviyede bulunduğunu vurgulayan Bengi, ''Bu yıl 90. yılını kutladığımız AA'nın kökleri çok sağlam, adeta bir çınar gibi... Bu tecrübe AA'yı yalpalamadan, yıpranmadan ayakta duran, bütün dünya ajanslarıyla rekabet edebilen bir ajans haline getirdi'' diye konuştu. AA'nın, Asya Pasifik, Avrupa, Akdeniz Haber Ajansları Birliği gibi geniş yelpazeli bölgesel birliklere üye olduğunun altını çizen Bengi, 1. Dünya Haber Ajansları toplantısının yapılmasına öncülük ettiklerini, bu toplantıların da halen sürdüğünü bildirdi. 24-27 Kasım tarihleri arasında İstanbul'da Asya Pasifik Haber Ajansları Birliği'nin toplantısına ev sahipliği yapacaklarını ifade eden Bengi, birliğin genel kurulunun İstanbul'da düzenleneceğini, AA'nın da 3 yıllık süreyle dönem başkanlığını üstleneceğini kaydetti. -GÖRÜNTÜLÜ HABER SERVİSİ- Anadolu Ajansı'nın yazılı haber servisine 2004'de görüntülü haberler servisini eklediklerini anımsatan Bengi, bu servisin kısa zamanda büyük gelişim kat ettiğini söyledi. Günümüzde teknolojiyi kullanmayan bir ajansın yaşamasının mümkün olmadığına dikkati çeken Bengi, ''Günümüzde görsel ağırlıklı materyaller yükselişte. Bugün AA, yazılı, fotoğraf, görüntü açısından, tüm medyaya yayın yapar hale geldi. AA'nın önümüzdeki 10 yıllık süreçteki hedefi, dünyanın her yanında örgütlenmiş, her yanında haber toplayan, bulduğu haberleri abonelerine ileten bir ajans olmak'' dedi. Bengi, AA'nın Kalite Yönetim Sistemi'ne geçtiğini de anımsatarak, AA'nın Türkiye'de bu konuda belge alan ilk basın kuruluşu olduğunu bildirdi. Konuşmasının ardından soruları da yanıtlayan Bengi, RTÜK Başkanı Prof. Dr. Davut Dursun'un AA'nın devletten aldığı desteğin devam edip etmeyeceği yönündeki bir sorusu üzerine, ajansların bugün ekonomik sıkıntılar nedeniyle güçlükle ayakta kalabildiğini, bu noktada devlet desteğinin de kaçınılmaz hale geldiğini söyledi. Bengi, devlet kurumlarının AA'nın yayımlarını satın alarak destek sağladıklarını anımsatarak, bu desteğe rağmen görev yaptığı süre içerisinde hiç bir haberde telkin ve tavsiye almadıklarını kaydetti. Bengi, konuşması sırasında bir süre önce RTÜK üyeliğine seçilen Prof. Dr. Korkmaz Alemdar'ı da tebrik etti. Alemdar da konuşma sonunda aldığı sözle Bengi'nin kurumuna çok hakim olduğunu belirterek, ''Bulunduğu kuruma bu kadar hakim bir genel müdürü dinlemekten büyük mutluluk duydum. Acaba AFP'nin Genel Müdürü kurumu hakkında bu kadar bilgiye sahip midir, merak ediyorum?'' dedi. RTÜK Üyesi Taha Yücel de, AA'nın, Bengi ile büyük bir gelişim ve değişim geçirdiğini söyledi. Konferansı bazı RTÜK üyeleri ile çalışanlar izledi.