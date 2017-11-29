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Spor

Benfica’da Julio Cesar ile yollar ayrıldı

Portekiz ekibi Benfica ile Brezilyalı kaleci Julio Cesar karşılıklı olarak sözleşmeyi sonlandırdı

29 Kasım 2017 15:06

Portekiz Premier Lig ekiplerinden Benfica, Brezilyalı file bekçisi Julio Cesar'ın sözleşmesini karşılıklı olarak feshetti.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamada, 38 yaşındaki kalecinin sezon sonunda bitecek sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiği bildirildi.

Takımına veda eden Julio Cesar, "Her zaman Benfica'ya yardım etmeye çalıştım. Gördüm ki daha fazla destek olamayacağım. Söylemesi acı ama durmayı tercih ettim. Kariyerimi sonlandırmak istiyorum. Bu güzel kulübe teşekkür ederim. Burada 8 kupa kazandım. 3,5 yıllık mükemmel bir yolculuktu. Hatıralarımda sadece güzel şeyler kalacak." ifadelerini kullandı.

Kariyerinde Flamengo, Chievo Verona, Inter, Queens Park Rangers ve Toronto'da oynayan Brezilyalı kaleci, 3,5 yıldır Benfica forması giyiyordu.

 

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