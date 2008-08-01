Benfica transfere doymuyor

Tempo24 -

UEFA’nın resmi internet sitesinde yer alan haberde, Lizbon kulübünün, Brezilya'nın Internacional kulübünde forma giyen Sidnei Rechel da Silva Junior ile 5 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

Portekiz Birinci Futbol Ligi takımlarından Benfica teknik direktörü Quique Sanchez Flores, birçok büyük kulübün, Brezilyalı oyuncunun peşinde olduğunu ifade ederken, ''Takıma nasıl uyum sağlayacağını göreceğiz. Burası büyük bir takım, yeteneklerini burada mı yoksa başka bir yerde mi geliştirmesinin daha iyi olacağına karar vereceğiz'' diye konuştu.

RIBERIO VE URRETAVIZCAYA

Portekizli Ribeiro da futbol kariyerine başladığı Benfica'ya 6 yıl sonra geri döndü. Interli Maniche'nin de kardeşi olan ve Boavista kulübünde başarılı bir sezon geçiren 26 yaşındaki Riberio ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.Uruguaylı Jonathan Urretavizcaya ise Portekiz kulübüyle 5 yıllık sözleşmeye imza attı. 18 yaşındaki futbolcu, River Plate'de geçen sezon çıktığı 14 maçta 8 gol kaydetti. Benfica, geçen hafta da Real Zaragoza'dan Pablo Aimar'ı renklerine bağlamıştı.