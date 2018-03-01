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Spor

'Benfica, Talisca'nın sözleşmesini 1 yıl daha uzattı' iddiası

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA Portekiz basını bir kez daha Benfica'nın Anderson Talisca'nın sözleşmesini uzattığını iddia etti

01 Mart 2018 01:46

Ali DANAŞ - İSTANBUL / DHA

Portekiz basını bir kez daha Benfica\'nın Anderson Talisca\'nın sözleşmesini uzattığını iddia etti.
Portekiz\'in A Bola gazetesi akşam saatlerinde yaptığı haber ile Benfica\'nın Talisca\'nın sözleşmesini 1 yıl uzattığını ve Brezilyalı oyuncunun yeni sözleşmesinin 2020 yılında biteceğini yazdı. Gazete, söz konusu bilginin Benfica tarafından da doğrulandığını ve haberin resmi bir açıklama üzerine yapıldığını ifade etti.
Bilindiği gibi Portekiz basını 1.5 ay önce de Benfica\'nın Talisca ile 2021 yılına kadar sözleşme uzattığı iddia etmiş ancak bu bilgiler bizzat Talisca\'nın kendisi tarafından yalanlanmıştı.
Beşiktaş, Talisca için iki sezonda Benfica\'ya 5 milyon Euro kiralama bedeli ödedi. Brezilyalı yıldızın satın alma bedeli ise 25 milyon Euro. Beşiktaş yönetimi Benfica ile 10-12 milyon Euro arasında bir rakamla anlaşmak istese de yapılan teklifler Portekiz takımınca reddedilmiş durumda. Son günlerde Monaco\'nun da Talisca için Benfica\'nın kapısını çaldığı ve sezon sonu için söz aldığı Fransız kaynaklarınca yazıldı.

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