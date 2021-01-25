T24 LogoT24 Logo
Spor

Benfica'nın stoperi German Conti, Süper Lig'e geliyor

25 Ocak 2021 15:18

Süper Lig'de başarılı bir sezon geçiren Gaziantep FK, bonservisi Benfica'da olan Arjantinli stoper German Conti ile anlaştı.

Arjantin basınından Uno Santa Fe'nin haberine göre Gaziantep FK, Benfica'dan German Conti'nin transferinde sona geldi.

German Conti transferi konusunda büyük ölçüde sağlanan anlaşmanın son bir görüşme ile resmi anlamda neticeye kavuşturulması bekleniyor. Ülkesi Arjantin'den de teklifler alan oyuncunun transferi adına en avantajlı kulüp olarak Gaziantep FK gösterilmekte.

26 yaşındaki Arjantinli stoper, 2018'de 3.5 milyon Euro karşılığında Colon'dan Benfica'ya transfer olmuştu. Geçtiğimiz sezonun devre arasında Meksika ekibi Atlas'a kiralanan Conti, bu kış transfer döneminde Benfica'ya geri dönerken kısa süre içerisinde Gaziantep FK'ya transfer olması bekleniyor.

ETİKETLER

benficagerman contigaziantep fksüper ligtransfer sezonu
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24