Benfica ile anlaşma sağlandı; Beşiktaş'tan Galatasaray'a Gedson Fernandes çalımı!

Inaki Pena'ya imza attıran, Gomis'i ise İstanbul'a getiren Galatasaray, uzun süredir transferi için uğraş verdiği Gedson Fernandes'i Beşiktaş'a kaptırdı.

Beşiktaş, Benfica'dan Gedson Fernandes'i 4+1 yıllığına kadrosuna kattı.

Zorunlu satın alma maddesi nedeniyle Galatasaray ile Benfica arasında Transfer görüşmesi durma noktasına gelirken devreye giren siyah beyazlılar yıldız orta saha için Portekiz ekibiyle anlaşmaya vardı.

DHA'nın haberine göre, 23 yaşındaki orta saha oyuncusu için kulübü Benfica ile görüşen siyah-beyazlılar, gelecek sezon için transferi bitirdi.

Beşiktaş, Portekiz ekibiyle 6 milyon euro karşılığında sıkıştı. Ayrıca Portekizli orta saha oyuncusunun da siyah-beyazlılardan yıllık 1.3 milyon euro alacağı öğrenildi.

Öte yandan transferin sonuçlanması için resmi yazışmalar ve evraklar bekleniyor.

A Spor'a göre ise oyuncuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalanacak ve Gedson'un bir sonraki satışından Portekiz ekibine yüzde 50 pay verilecek.

Sezon sonuna kadar kiralanacak

Beşiktaş'ın yabancı kontenjanı nedeniyle Gedson Fernandes'i sezon sonuna kadar Süper Lig'den bir takıma kiralayacağı belirtildi.

Gedson'un Beşiktaş'ta oynamak istediğini Sportif Direktör Ceyhun Kazancı'ya bildirmesine karşın, oyuncunun Karadeniz ekiplerinden birine 6 aylığına kiralanacağı kaydedildi.