Benfica, Fenerbahçe'nin Castillo teklifini reddetti

Fenerbahçe'nin forvet hattı için anlaşma sağladığı Nicolas Castillo için kulübü Benfica'dan ret yanıtı geldi. Portekiz ekibinin başkanı Luis Felipe Vieira, yıldız oyuncunun kiralanmasına karşı çıkarak 10 milyon Euro bonservis istedi.

A Bola'nın haberine göre, Fenerbahçe'nin Castillo'yu 1.5 yıllık kiralamak için 4 milyon Euro teklif ettiği öne sürüldü. Geçtiğimiz günlerde oyuncu ile de anlaştığı belirtilen oyuncu için Benfica Başkanı Vieira, 10 milyon Euro bonservis bedeli talep etti.

Yeniden Adebayor

Habertürk'ün haberine göre, Castillo cephesinde yaşanan bu gelişmelerin ardından ise Fenerbahçe'nin Medipol Başakşehir'in forveti Emmanuel Adebayor'u tekrar gündemine alacağı iddia edildi. Sarı-lacivertlilerin takımdan ayrılacağı konuşulsa da şu ana kadar talip çıkmayan Islam Slimani'yi Togolu golcüye karşı bir kez daha takas olarak önereceği ya da bir miktar bonservisle Adebayor'u renklerine bağlamaya çalışacağı kaydedildi.