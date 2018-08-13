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Spor

Benfica, Fenerbahçe maçına hazır

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın Benfica'yı konuk edecek

13 Ağustos 2018 21:22

Mustafa AKIN - Olgucan KALKAN / İSTANBUL (DHA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3\'üncü ön eleme turu rövanş maçında Fenerbahçe, yarın Benfica\'yı konuk edecek. Ülker Stadyumu\'nda oynanacak mücadele öncesinde Portekiz temsilcisi hazırlıklarını tamamladı. Benfica Teknik Direktörü Rui Vitoria yönetiminde Ülker Stadyumu\'nda son çalışmasını yapan Benfica, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Pas ve top kapma çalışması ile devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik çalışması gerçekleştirildi.
Benfica\'da Fenerbahçe maçı öncesinde 3 oyuncu sakat durumda. Portekiz temsilcisinde Jonas Gonçalves Oliveira, Filip Krovinovic ve Tyronne Ebuehi yarın oynanacak maçta forma giyemeyecek.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- İdmandan görüntüler

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