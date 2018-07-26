Benfica cephesinden Fenerbahçe eşleşmesi hakkında ilk yorum

Benfica'nın başarılı savunma oyuncusu Andre Almeida, Fenerbahçe maçında sahaya 'hazır' bir takım olarak çıkacaklarını dile getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Fenerbahçe ile karşılaşacak Benfica'da savunma oyuncusu Andre Almeida'dan kısa bir değerlendirme geldi.

''İlk resmi maçımız olacak''

Borussia Dortmund ile oynanan hazırlık maçının ardından konuşan Andre Almeida, Fenerbahçe karşısına 'hazır' bir takım olarak çıkacaklarını söyledi. Sezon öncesindeki maçlarla eksiklerini kapatmaya çalıştıklarını dile getiren 27 yaşındaki Portekizli oyuncu Fenerbahçe maçıyla ilgili de ''Fenerbahçe bu sezonki ilk resmi maçımız olacak. Şu an adım adım, eksiklerimizi kapatarak ilerliyoruz. Fenerbahçe maçını düşünmüyoruz. Ancak Portekiz'de onların karşısına çıktığımızda 'hazır' bir takım olarak sahada yer alacağız'' ifadelerini kullandı.

Benfica, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu ilk maçında 7 Ağustos'ta Portekiz'de Fenerbahçe ile karşılaşacak. İki ekip arasındaki rövanş mücadelesi ise 14 Ağustos'ta İstanbul'da oynanacak.