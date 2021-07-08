Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira gözaltına alındı

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekârlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Benfica’nın başkanı Luis Filipe Vieira, bugün yapılan operasyonla gözaltına alındı.

Portekiz basınından A Bola'da yer alan habere göre; Vieira kara para aklama, vergi kaçırma, dolandırıcılık ve sahtekarlık yaptığı iddialarıyla gözaltına alındı.

Stadyumda arama yapıldı

Haberde; 72 yaşındaki başkanın yanı sıra, oğlu Tiago Vieira da gözaltına alındığı belirtildi. Benfica'nın stadyumu Estadio da Luz, Novo Banco'da aramalar yapıldığı kaydedildi.

Başkan Vieira'nın geceyi gözaltında geçirmesi ve yarın hakim karşısına çıkmasının beklendiği kaydedildi.

Benfica Başkanı Luis Filipe Vieira'nın gözaltına alınmasından dolayı yönetim kurulu üyeleri kulüp binasında acil bir şekilde toplandı. Portekiz basınındaki iddialara göre Benfica kulübünde başkan ve yönetim katında bu durumdan dolayı büyük bir değişim olacağı, birçok ismin görevden ayrılabileceği konuşuluyor. (Spor Arena)