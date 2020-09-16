Benfica 20 gün önce serbest bıraktığı Andrija Zivkovic'in kurbanı oldu!

Şampiyonlar Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda Beşiktaş'ı eleyerek Benfica ile eşleşen Yunan ekibi PAOK, rakibini 2-1 yenerek play-off'a kalmayı başardı. Yunan ekibinin 20 gün önce Benfica'dan ayrılan yeni transferi Andrija Zivkovic, attığı golle eski takımını Devler Ligi'nin dışına itti.



Benfica'nın 26 Ağustos'ta serbest bıraktığı Andrija Zivkovic, 8 Eylül'de PAOK'a imza attı ve eski takımına karşı oynama şansı buldu. Mücadelenin 66. dakikasında oyuna giren 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, 75. dakikada adeta fişi çeken golü attı ve eski takımının Devler Ligi hayaline nokta koydu.



PAOK, eleme etabına play-off'tan katılacak olan Rus ekibi Krasnodar ile eşleşti. Geride kalan turlardan farklı olarak deplasmanlı oynanacak olan play-off turunda PAOK ilk maçta 22 Eylül'de deplasmana gidecek. İkinci maç ise 30 Eylül'de oynanacak.

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