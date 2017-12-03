Benevento'ya Milan karşısında puanı kalecisinin kafa golü getirdi

Serie A'da konuk ettiği AC Milan ile 2-2 berabere kalan Benevento, 15. hafta sonunda ilk kez puanla tanıştı.

Hafta içinde göreve getirilen Gennaro Gattuso'nun teknik direktör olarak ilk sınavına çıktığı maçta konuk AC Milan ilk yarıyı Giacomo Bonaventura'nın 38. dakikadaki golüyle 1-0 önde kapadı. İkinci devrenin henüz başında George Puskas ile maça denge getiren Benevento, 57. dakikada Nikola Kalinic'in golüne engel olamadı ve bir kez daha yenik duruma düştü.

Mücadelenin 75. dakikasında Alessio Romagnoli'nin ikinci sarı kartını görerek oyun dışı kalmasıyla son dakikaları 10 kişi geçiren AC Milan, üstünlüğünü duraklama dakikalarına kadar sürdürdü. Ancak dakikalar 90+5'i gösterdiğinde sahneye Benevento kalecisi Alberto Brignoli çıktı. Sol kanattan kullanılacak serbest vuruş öncesi rakip ceza sahasına gelen 26 yaşındaki kaleci, içeri çevirilen topu harika bir kafa vuruşuyla filelere göndererek takımına beraberliği getiren isim oldu.

Tarihinde ilk kez Serie A'da mücadele eden Benevento böylece ligdeki ilk puanını AC Milan karşısında elde ederken, 21 puanlı AC Milan'ın galibiyet hasreti ise üç maça çıktı.