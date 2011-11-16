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Benetton şok bir kampanyaya daha imza attı

Hazırladığı sıra dışı reklam kampanyalarıyla ses getirmeyi başaran İtalyan giyim markası...

16 Kasım 2011 02:00

T24 - Hazırladığı sıra dışı reklam kampanyalarıyla ses getirmeyi başaran İtalyan giyim markası United Colors of Benetton, şok bir kampanyaya daha imza attı. 

Benetton şok bir kampanyaya daha imza attı

Fotomontaj sistemini kullanan marka, Papa'yı Mısırlı bir imamı, Obama'yı da Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'yu dudağından öpüyormuş gibi gösterdi. 

Benetton şok bir kampanyaya daha imza attı

Reklam kampanyaları ve sosyal sorumluluk projeleriyle adından her zaman söz ettirmeyi başaran Benetton, son kampanyasıyla özelikle Vatikan'ı kızdıracak gibi görünüyor. Vatikan'a sadece 100 metre uzaklıktaki St. Angelo Köprüsü'ne asılan, fotomontajla hazırlanmış kampanya afişinde, Papa 16. Benediktus, Mısır'ın El-Ezher Üniversitesi'nin camisinin imamlarından Ahmed el Tayyip'i dudağından öpüyor. Marka ayrıca Milano'nun ünlü Duomo Meydanı'nda da bir afiş açtı. Burada da ABD Başkanı Barack Obama, Çin Devlet Başkanı Hu Jintao'yu dudağından öpüyor. Kampanyanın sloganı ise "nefrete karşı." Benetton'un Paris'te düzenleyeceği bir basın toplantısında yeni kampanyası hakkında açıklama yapması bekleniyor.



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